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Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Олимпиада по франшизе

Экипировщик олимпийской сборной России готовится к экспансии в регионы

Компания дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной хочет развивать розничную сеть по франшизе

Экипировщик олимпийской сборной – компания ZА Sport Анастасии Задориной ищет франчайзи для своих магазинов. Соответствующую рекламу она размещала на конференции «XV Международная выставка франшизы», состоявшейся 27–29 сентября в Москве. Представитель ZА Sport подтвердил эту информацию.

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