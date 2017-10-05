Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Олимпиада по франшизе
Экипировщик олимпийской сборной России готовится к экспансии в регионы
Компания дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной хочет развивать розничную сеть по франшизе
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ZA Sport, похоже, будет продавать одежду по «демократичной» цене, отмечает представитель компании, не называя конкретных цифр
Сергей Бобылев / ТАСС
Экипировщик олимпийской сборной – компания ZА Sport Анастасии Задориной ищет франчайзи для своих магазинов. Соответствующую рекламу она размещала на конференции «XV Международная выставка франшизы», состоявшейся 27–29 сентября в Москве. Представитель ZА Sport подтвердил эту информацию.
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