К 2050 году почти 70% речного флота России придется списать

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Без господдержки реализовать программу обновления флота сложно, отмечал на президиуме Госсовета министр транспорта Максим Соколов Е. Кузьмина / Ведомости

Внутренний водный транспорт России находится в плачевном состоянии – это признал еще на президиуме Госсовета в августе 2016 г. президент Владимир Путин. Хотя динамика обновления судов растет, но количество выбывающих из строя значительно больше. Для сравнения: в 2000 г. общее число судов речного назначения достигало 20 000, сейчас их всего 11 101. Средний возраст почти трети из них – более 40 лет, дальнейшая их эксплуатация грозит безопасности судоходства и связана с высокими рисками аварии. Только по возрасту к 2035 г. придется списать 2737 судов, а до 2050 г. – еще 6779, следует из данных Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Построить нужно, по предварительным оценкам компании, к 2035 г. – 1775 судов стоимостью 1,08 трлн руб., к 2050 г. – 4900 судов стоимостью 2,02 трлн руб.

Без господдержки реализовать программу обновления флота сложно, отмечал на президиуме Госсовета министр транспорта Максим Соколов. По его словам, наиболее эффективным инструментом стимулирования отечественного судостроения является программа субсидирования кредитных ставок и лизинговых платежей при закупке судов. По ней до 2025 г. примерное финансирование со стороны государства может составить 368,69 млрд руб., сказал на совещании в среду президент ОСК Алексей Рахманов. К 2035 г. эти инвестиции принесут более 226 млрд руб. налогового эффекта, с 2026 г. обеспечат загрузку верфей за счет финансирования из внебюджетных источников, а каждый бюджетный рубль обеспечит рост инвестиции в строительство почти в 5,5 раза. По его словам, из-за сокращения пассажирских и грузовых перевозок замена всего флота может и не понадобиться. Правда, развитие маршрута «Шелкового пути» (из Китая в Европу через Россию) может вернуть на Волгу 20–30 млн т грузов, добавил он.