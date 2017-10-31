Ведомости

Владимир Путин на заседании президентского совета по правам человека заявил 30 октября, что иностранцы собирают биологический материал, проживающих в России людей. Эту информацию президент получил от спецслужб, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что сеть медицинских лабораторий «Инвитро» вывозит за рубеж биоматериал россиян. В компании это опровергли. Ее представитель заявил, что сам анализ биоматериалов происходит в России и результаты также хранятся на серверах внутри страны. «Ведомостям» в пресс-службе компании добавили, что в 2015 г. «Инвитро» добровольно подала в Роспотребнадзор информацию, что все персональные данные клиентов хранятся и обрабатываются в России. В 2016 г. компания прошла проверку Роскомнадзора на соответствие требованиям закона о персональных данных и замечаний не было.

«Инвитро» по просьбе «Ведомостей» предоставила пошаговую информация о том, что происходит с биоматериалом клиентов компании.