ОПЕК предсказала резкий рост сланцевой добычи в США

Сланцевая революция в США стала возможной благодаря росту производительности нефтяников, которые совершенствовали способы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта Andrew Burton / GETTY IMAGES / AFP

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) значительно увеличила прогноз добычи сланцевой нефти в США до 11,1 млн баррелей в сутки к 2022 г., следует из годового отчета World Oil Outlook 2017, который был опубликован во вторник. Предыдущий прогноз был 7,2 млн баррелей в сутки. Эксперты ОПЕК считают, что пик придется на 2026-2027 г., затем добыча начнет снижаться и к 2040 г. достигнет 9,9 млн баррелей в сутки.

В 2016 г. американские нефтяные компании добывали 8,86 млн баррелей, а за четыре недели, завершившиеся 27 октября, - уже 9,2 млн баррелей в сутки. Прогноз на этот год – 9,3 млн баррелей в сутки, а следующий - 9,9 млн баррелей в сутки, прогнозирует минэнерго США. И это будет самым высоким показателем в истории США. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 г. – 9,6 млн баррелей в сутки.

Увеличение прогноза на 3,9 млн баррелей в сутки картель объясняет несколькими факторами. «Технологии продвинулись вперед, обеспечивая значительную прибыль от повышения эффективности. Другими словами, больше скважин можно бурить быстрее, дешевле и с большей отдачей, чем раньше», - говорится в обзоре. В результате количество буровых установок в США удвоилось с минимума 332 в апреле 2016 г. В целом добыча нефти и конденсата в США к 2022 г. вырастет на 3,8 млн баррелей до 16,1 млн баррелей в сутки, это сделает страну крупнейшим производителем в мире, пишет ОПЕК.

В России (входит в тройку крупнейших производителей) добыча нефти и конденсата к 2022 г. вырастет на 0,2 млн баррелей до 11,3 млн баррелей в сутки, а к 2040 г. снизится до 11 млн баррелей в сутки. Рост производства на таких месторождениях, как Мессояха (СП «Роснефти» и «Газпром нефти»), Сузунское («Роснефти») и им. Требса и Титова (СП «Башнефть» и «Лукойл») и др., компенсирует естественный спад производства на зрелых месторождениях. А арктические и трудноизвлекаемые российские проекты пока дороги и малодоступны для разработки, в том числе из-за санкций.

Сланцевая революция в США стала возможной благодаря росту производительности нефтяников, которые совершенствовали способы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. При этом страна не присоединилась к пакту ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи до марта 2018 г.

Сбудется или нет?

Некоторые эксперты менее оптимистичны в отношении добычи в США. В последний год эффективность добычи перестала расти как раньше, что дало повод аналитикам сомневаться в способности США так же быстро наращивать производство.

Пределы сланцевой добычи становятся очевидными, пишут аналитики Morgan Stanley. Прогнозы роста добычи нефти для США высоки, но сообщений о реальном сильном росте в последнее время нет, отмечают они. Фактический рост добычи нефти за последние три квартала замедлился до 1% (1,3% в годовом исчислении). «Во время разных конференций компании говорили о нехватке бригад и насосного оборудования, что сдерживает рост производства», - отмечают эксперты.

Но увеличению сланцевой добычи способствует рост цен на нефть. С начала года нефть подорожала на 14%. Во вторник Brent торговалась выше $64 за баррель, WTI - $57 за баррель.

По мере роста цен в США вводятся в эксплуатацию новые участки, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Однако американские производители ориентируются на долгосрочные цены на нефть, и последний скачок цен не приведет к резкому вводу новых месторождений.

По прогнозам Morgan Stanley, цена барреля Brent в этом году останется на уровне выше $60, в 2018 г. средняя цена составит $63 за баррель. Долгосрочный прогноз Raiffeisenbank - $65-70 за баррель.