«Магнит» не ждет ускорения роста на год

Основной для оборота краснодарской компании формат - магазины у дома «Магнит» Екатерина Кузьмина / Ведомости

Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» не ждет заметного ускорения роста в 2018 г., следует из его прогноза. Компания ориентируется на рост выручки на 7–9% за полный год, сказано в ее сообщении.

Этот прогноз не учитывает инфляцию, заявил аналитикам финансовый директор компании Хачатур Помбухчан.

За прошлый год рост выручки «Магнита» не дотянул до его прогноза. Продажи за 2017 г. поднялись лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. Это ниже прогноза менеджмента компании. Осенью прошлого года компания снизила ожидания роста продаж на год до 8–10% (прежде было 9–11%).

Причина – снижение продаж в зрелых, проработавших более года магазинах, т. е. сопоставимых продаж. За год сопоставимая выручка по всей группе оказалась в минусе (-3,37%). Основной для оборота краснодарской компании формат – магазины у дома «Магнит». В них сопоставимые продажи сократились за год на 1,42% из-за оттока количества покупателей (-2,63%).

Чистая прибыль «Магнита» за год упала на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%.

Кроме того, как говорится в сообщении «Магнита», 20 декабря из-за сбоев касс вышли из строя аппараты почти в 11 000 его магазинов, настройка заняла примерно 15 минут на каждую кассу. По собственным оценкам, ритейлер недосчитался примерно 1 млрд руб. выручки.

В 2018 г. ритейлер собирается открыть 1500 магазинов у дома, 700 магазинов косметики и 20 гипермаркетов. Всего за год будет обновлено 1200 магазинов из более чем 16 000 точек сети. Капзатраты на год – 55 млрд руб.