Табачные гиганты пытаются выйти на прямой контакт с российским покупателем

Табачные производители делают большие ставки на продукты нового поколения, позиционируя их как якобы менее вредные с традиционными сигаретами Евгений Разумный / Ведомости

Табачная компания Japan Tobacco International (JTI) открыла в России интернет-магазин для продажи электронных сигарет (вейпов) Logic Pro и капсул для них. Об этом говорится в сообщении компании. Потребители все чаще предпочитают покупать, не выходя из дома, а интернет-магазин расширит географию продаж, цитируется в сообщении JTI Россия Дин Гилфиллан.

Онлайн-магазины уже есть у ближайших конкурентов JTI – табачных производителей Philip Morris International (PMI) и British Americain Tobacco (BAT). JTI начала продавать Logic Pro в рознице Москвы, Санкт-Петербурга, также в одной из сетей, специализирующихся на алкоголе, в конце прошлого года.

Сейчас у табачных компаний закрыты любые способы коммуникации с клиентами, а онлайн-магазины новой продукции становятся основой для их продвижения, рассуждает партнер Data Insight Федор Вирин. По его мнению, продажи на онлайн-платформах составляют слишком небольшую долю, чтобы повлиять на рост продаж компаний в целом, однако интернет-магазин -- прямой контакт с клиентами, которого лишены все табачные производители.

О системе нагревания табака IQOS Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) не разрешили PMI утверждать, что использование системы нагревания табака IQOS менее опасно, чем курение сигарет, пишет New York Times. PMI хотела использовать такую формулировку в рекламе IQOS. По мнению экспертов FDA, доказательств того, что это менее вредно нет.

Рынок российских вейпов в 2017 г. составил 18 млрд руб., а количество курильщиков электронных систем доставки никотина составляет около 4 млн человек, согласно данным ассоциации ПАУЭРРЭНС. При этом продается множество электронных сигарет неизвестных производителей неизвестного качества на сайтах или в сообществах в соцсетях, добавляет коммерческий директор JTI Карина Короткина.

Табачные производители делают большие ставки на продукты нового поколения, позиционируя их как якобы менее вредные с традиционными сигаретами.

В июле 2017 г. гендиректор PMI Андре Каландзопулос говорил «Ведомостям», что компания может отказаться от продажи традиционных сигарет вообще. «Когда 50–60% потребителей перейдут на новую продукцию при 100% осведомленности о ней, можно будет переходить к действиям по сокращению производства сигарет», - уверял он.

У BAT стратегия предусматривает развитие в области традиционных сигарет и их альтернатив, рассказывал в интервью гендиректор компании Никандро Дюранте: «Думаю, через 10 лет доля новой продукции в прибыли компании может составить 20–30%».