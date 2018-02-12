Bloomberg оценило возможность Мордашова профинансировать госрасходы

Алексей Мордашов смог бы обеспечивать работу российского правительства в течение 14 дней Евгений Разумный / Ведомости

Если бы основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал Робин Гудом и направил все свои активы на поддержание деятельности правительства, то его состояния хватило бы на оплату госрасходов в течение двух недель, следует из индекса Робин Гуда, опубликованного агентством Bloomberg.

Агентство решило выяснить, как долго смогли бы проработать правительства разных государств, если бы расходы бюджета оплачивал богатейший в стране человек. Bloomberg выбрало 49 стран с разными политическими режимами и сравнило размер активов богатейших людей в этих странах (на конец декабря 2017 г.) с ежедневными затратами на финансирование деятельности правительства. Bloomberg использовал данные собственного индекса миллиардеров, а также данные Международного валютного фонда о государственных расходах стран.

Из рейтинга следует, что самый состоятельный, по данным Bloomberg, россиянин – Алексей Мордашов ($19,7 млрд) – смог бы обеспечивать работу российского правительства в течение 14 дней, тратя по $1,399 млрд ежедневно.

Миллиардеры из Китая, Японии и Польши смогли бы побыть Робин Гудами по четыре дня – это самый маленький срок. Богатейшие люди из Канады, Великобритании и Германии не смогли бы финансировать свои страны и в течение недели, их активов хватило бы лишь на пять дней, подсчитало Bloomberg. Самый богатый в мире человек – основатель Amazon Джефф Безос ($99 млрд) – также смог бы покрывать госрасходы США в течение пяти дней.

Самым «успешным Робин Гудом» мог бы стать живущий на Кипре норвежец Джон Фредриксен ($10,4 млрд). Он мог бы финансировать Кипр в течение 441 дня, выделяя по $23,6 млн в день. В течение 430 дней смог бы покрывать расходы Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили ($5,8 млрд), направляя на государственные нужды по $13,5 млн в день, подсчитало Bloomberg.

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