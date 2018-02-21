Хакеры использовали для майнинга мощности Tesla

Взлом не повлиял на конфиденциальность клиентов Tesla и защищенность его транспортных средств, приводит отраслевое издание Gizmodo слова представителя Tesla Christophe Ena / AP

Неизвестные хакеры проникли в облачные данные Tesla на платформе Amazon, сообщила в корпоративном блоге команда по кибербезопасности RedLock – она изучает угрозы в сфере «облачного» хранения данных.

Источником уязвимости стал сервис Kubernetes от Google, считают эксперты RedLock. Это система с открытым кодом для управления приложениями. Учетная запись Tesla в Kubernetes не была защищена паролем и в ней содержались сведения для доступа к облачному хранилищу Tesla в Amazon Web Service, уверяют эксперты. В этом облаке были и важные телеметрические данные, знают они, но хакеры больше использовали взломанные мощности для майнинга. Более того, говорится в сообщении RedLock, хакеры выстроили особую систему защиты вокруг взлома, чтобы их было сложно обнаружить – даже не использовали максимум мощности, чтобы не привлекать внимания.

Взлом не повлиял на конфиденциальность клиентов Tesla и защищенность ее транспортных средств, приводит отраслевое издание Gizmodo слова представителя Tesla. «Ведомости» ожидают комментариев от Tesla.

Облачные сервисы стали пользоваться такой популярностью, что давно привлекли внимание киберпреступников. С января по март 2017 г. (более свежих данных нет) Microsoft зафиксировал вчетверо больше атак на свои облачные сервисы Microsoft Azure, чем за те же месяцы 2016 г. На 44% увеличилось число попыток входа в учетную запись Microsoft с вредоносных IP-адресов, что стало основной причиной заражения облачных сервисов, отчитывалась корпорация. В числе других популярных способов атаковать «облака» корпорация называла заражение компьютеров через спам и использование протоколов удаленного доступа.

Глобальные поставки облачных решений продолжают расти быстрей, чем остальной инфокоммуникационный рынок, пишет Cnews – и приводит прогноз компании Gartner, что в 2017 г. выручка от продажи облаков увеличится на 20% по сравнению с 2016 г. и достигнет $155 млрд, а поставки инфотелекоммуникационных решений в целом – только на 2,4%.

В 2016 г. (данных за 2017 г. нет) российский рынок облачных услуг оценивался в 22,6 млрд руб., это на 43% больше, чем в 2015 г. (15,79 млрд руб.), по итогам совместного исследования Forrester и немецкого разработчика программного обеспечения SAP. И рост ускорился – годом ранее он составил 31,6%.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla