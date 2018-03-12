Dea Михаила Фридмана готова инвестировать более 1 млрд евро

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В 2017 г. добыча нефти и газа Dea Group составила 125 000 баррелей нефтяного эквивалента в день Dea Group / Ведомости

В 2017 г. капитальные вложения нефтегазовой компании Dea Group Михаила Фридмана и его партнеров выросли на 30% до 838 млн евро, следует из презентации компании к годовому отчету. В 2018 г. они увеличатся на 10–20%, указано в документе. То есть могут достичь 1 млрд евро. Рост произойдет за счет увеличения финансирования проектов в Норвегии – Dvalin и Hjord. В прошлом году компания вложила в норвежские проекты 370 млн евро, что в 2,5 раза выше уровня 2016 г. Также существенных инвестиций в этом году потребует совместный проект с BP в Египте – West Nile Delta, сообщает компания. Всего в проекты в Северной Африке Dea инвестировала 409 млн евро, что на 8% ниже 2016 г.

В 2017 г. добыча нефти и газа Dea Group составила 125 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, план на этот год – 125 000–140 000 баррелей. К 2021 г. компания рассчитывает выйти на уровень 200 000 баррелей нефтяного эквивалента в день за счет текущих проектов, а также приобретений. Dea готова покупать активы в том числе в новых для себя странах, например в Бразилии, указано в годовом отчете. Сейчас она работает в девяти странах. Кроме Норвегии, Египта ее основные активы находятся в Германии, Дании, Алжире. В России бизнес не ведет.

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