У «Почты России» появился новый куратор

В ведении Соколова будет регулирование отрасли информационных технологий и обработки персональных данных, говорится в приказе Максим Стулов / Ведомости

За развитие почтовой отрасли в Минкомсвязи вместо замминистра Михаила Евраева будет отвечать другой замминистра, Алексей Соколов, говорится в приказе министра связи Николая Никифорова о распределении полномочий между министром связи и его заместителями. «Ведомости» ознакомились с копией приказа, его подлинность подтвердил изучивший документ знакомый Соколова.

В приказе министерство обозначено как «почтовая администрация», и ее функции возложены на Соколова: он будет вырабатывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере почтовой связи, чтобы повысить качество почтовых услуг, развить новые сервисы с использованием почтовой инфраструктуры и сделать федеральные почтовые организации более эффективными.

Согласно приказу, Соколов также будет разрабатывать и принимать концепцию развития почтовой связи в России; развивать финансовые и банковские услуги почтовой сферы; курировать проект по выдаче электронных подписей в почтовых отделениях. В ведении Соколова также будет регулирование отрасли информационных технологий и обработки персональных данных, говорится в приказе. Еще Соколов поможет вырабатывать технологические и законодательные инициативы по таможенным операциям и процедурам при международных отправлениях.

Заместителем министра Алексей Соколов стал в мае 2014 г. С 2008 г. он работал в аппарате администрации президента, где «занимался вопросами внешней политики, права и безопасности, сотрудничеством в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций», говорится на сайте Минкомсвязи.

До последнего времени за почтовую отрасль отвечал Евраев. Он теперь будет курировать формирование и ведение реестра российского софта и работу экспертного совета, который рассматривает заявки на включение в реестр, следует из приказа. С 2016 г. госорганы могут свободно закупать программное обеспечение только из этого реестра. Купить иностранное ПО можно, лишь убедившись, что в реестре у него нет аналогов. Если же аналог есть, надо публично объяснить, чем он не устраивает, и только после этого можно приобрести зарубежное ПО.

Работа по импортозамещению софта, по новому приказу министра связи, будет делиться между двумя заместителями: Соколов будет отвечать за повсеместное внедрение национального софта, а Евраев – за его внедрение в органах власти.

Соколов переадресовал вопросы «Ведомостей» в пресс-службу министерства. Представитель министерства отказался от комментариев. Связаться с Евраевым не удалось.

«Ведомости» ожидают комментариев от «Почты России».