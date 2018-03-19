У клиник «Мать и дитя» из-за падения рождаемости замедлился рост доходов

Выручка сети в 2017 году увеличилась на 13% по сравнению с 28% годом ранее

В ближайщем будущем «Мать и дитя» сделает ставку на развитие многопрофильных клиник, обещает Курцер А. Махонин / Ведомости

Головная компания крупнейшей в России частной сети клиник «Мать и дитя» – MD Medical Group Investments (MDMG) – сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2017 г. на 13% до 13,8 млрд руб. Но темпы ее роста замедлились более чем в два раза. В 2016 г. выручка группы увеличилась на 28%, а годом ранее – на 32%. В начале 2017 г. аналитики «ВТБ капитала» прогнозировали, что выручка компании подрастет на 20%.

С момента IPO компании в 2012 г. ее бизнес значительно увеличился, поэтому в деньгах и с учетом упавшей рождаемости в стране это сильный рост, объяснил гендиректор и основной владелец группы Марк Курцер. В 2012 г. выручка группы составила 4,1 млрд руб. Рождаемость в России в 2017 г. упала на 10,7% до 1,69 млн чел и оказалась минимальной за последние 10 лет, следует из данных Росстата.

В целом компания продемонстрировала «крепкие финансовые результаты», подчеркнул Курцер: это произошло благодаря увеличению загрузки клинического госпиталя «Лапино», улучшению результатов работающих клиник и открытию нового госпиталя в Новосибирске. EBITDA «Мать и дитя», как и выручка, увеличилась на 13% до 4,2 млрд руб., рентабельность по этому показателю осталась на уровне предыдущего года – 30%, чистая прибыли достигла 2,7 млрд руб., что на 19% выше 2016 г.

В ближайщем будущем «Мать и дитя» сделает ставку на развитие многопрофильных клиник, обещает Курцер: теперь все госпитали открываются с отделением общей практики. По его словам, в 2018 г. некоторые из действующих больниц также будут переоборудованы. Например, такое отделение появится в Перинатальном медицинском центре.

Прогноз по выручке и чистой прибыли на 2018 г. группа не предоставила.