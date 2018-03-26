Baring Vostok распробовал российскую версию пиццы Papa John’s
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Фонды Baring Vostok вошли в капитал мастер-франчайзи американской сети Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе – компании PJ Western, сообщили «Ведомостям» представители сторон. Доля нового инвестора, по их словам, – 37%.
Фонды Baring Vostok выкупили часть долей миноритарного акционера – фонда Capman, а также акции, выпущенные в ходе допэмиссии. Теперь доля крупнейшего и управляющего акционера, Global Restaurant Management (GRM), составляет 50,1%, Capman – 12,9%, сказал представитель PJ Western и подтвердил партнер Capman Петри Саавалайнен. По данным реестра Кипра, соотношение иное: у GRM – 43,7%, у Capman – 19,2%, у Baring Vostok – 37,1%. Данные в процессе обновления, пояснил президент PJ Western и совладелец GRM Кристофер Уинн.
PJ Western управляет сетью из 146 ресторанов Papa John’s в России, СНГ и Польше, это один из крупнейших франчайзи Papa John’s в мире. Ее выручка в 2017 г. – 4,5 млрд руб. В конце прошлого года PJ Western уже привлекла $10 млн от управляющего акционера и хоккеиста Александра Овечкина, получившего миноритарную долю в GRM.
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