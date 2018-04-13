Тема дня: Блокировка Telegram
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России
7 материалов по теме
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России 14:43По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей
Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram 13:08
Адвокаты Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России 11:59
Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram 12:34
Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram 11:35
Все материалы по теме
Бизнес / Транспорт

Таксистам готовят еще одну обязательную страховку

Перевозчики считают, что им достаточно ОСАГО, иначе грозят поднять цены
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Таксисты будут обязаны страховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу перевозимых пассажиров. Такой законопроект Госдума рассмотрит в июне, следует из ее материалов.

Сейчас такси – единственный вид транспорта, на который не распространяется закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, говорится в пояснительной записке. Поэтому пассажир такси в случае ущерба жизни и здоровью может получить компенсацию только в рамках ОСАГО, по которому максимальная выплата составляет 500 000 руб. При перевозках автобусом, троллейбусом или трамваем максимальная выплата – 2 млн руб. Дисбаланс надо исправить, считают авторы законопроекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике