Таксистам готовят еще одну обязательную страховку

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Принятие такого закона поставит еще один барьер для малых предпринимателей и выдавит их в серую зону, считает представитель сервиса по заказу такси «Везет» Ярослав Чингаев для Ведомостей

Таксисты будут обязаны страховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу перевозимых пассажиров. Такой законопроект Госдума рассмотрит в июне, следует из ее материалов.

Сейчас такси – единственный вид транспорта, на который не распространяется закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, говорится в пояснительной записке. Поэтому пассажир такси в случае ущерба жизни и здоровью может получить компенсацию только в рамках ОСАГО, по которому максимальная выплата составляет 500 000 руб. При перевозках автобусом, троллейбусом или трамваем максимальная выплата – 2 млн руб. Дисбаланс надо исправить, считают авторы законопроекта.