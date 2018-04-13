«М.Видео» может купить российские магазины Media Markt

Владельцы российских магазинов Media Markt обсуждают продажу этого бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

Германская Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с российской «М.Видео» о потенциальной продаже российского бизнеса Media Markt, сообщила немецкая компания. Также она рассматривает возможность приобрести миноритарную долю в «М.Видео», сказано там же.

Пока решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем и на каких условиях, подчеркивается в сообщении.

Ранее в пятницу о том, что владельцы российских магазинов Media Markt обсуждают продажу этого бизнеса конгломерату «М.Видео» и «Эльдорадо», сообщило агентство Reuters.

Сейчас две российские сети, которыми владеет группа «Сафмар» семьи бизнесмена Михаила Гуцериева, готовятся к объединению. У объединенной компании, по данным презентации обеих сетей, 25,9% рынка бытовой техники и электроники в России. У Media Markt - 3,3%.

Представитель «М.Видео» от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от представителей «Сафмара».