«Аэрофлоту» больше не грозит остановка полетов в США

Впервые о проблемах с визами для экипажей «Аэрофлота» сообщил еще в сентябре гендиректор компании «Связной Travel» Алексей Дорош Дмитрй Новожилов / Ведомости

«Аэрофлот» частично решил проблему получения виз в США для членов своих экипажей, рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в кулуарах форума Skyservice 2018. Визы получают пилоты и борпроводники, у которых они истекли. Срок оформления новых – две недели. Проблему удалось решить после обращения во второй половине апреля в МИД и Минтранс России, отметил Савельев. Визы сотрудникам «Аэрофлота» выдаются на срок от двух лет, уточнил представитель компании.

Правда, визы тем, у кого их ранее не было, не выдаются, добавил Савельев. Поэтому в США летают одни и те же экипажи, хотя обычно направления ротируются.

Впервые о проблемах с визами для экипажей «Аэрофлота» сообщил еще в сентябре гендиректор компании «Связной Travel» Алексей Дорош. «Только что получили инфу из "Аэрофлота" – сейчас летают в штаты только те стюардессы, у которых еще действуют визы. Новые продления уже месяц не могут сделать!... так что скоро и летать некому туда будет....)», – написал он тогда в Facebook. Посольство США в России с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз из-за сокращения числа сотрудников консульства по требованию России. C 1 сентября прием документов на американскую визу возобновился, но запись на собеседование тогда велась уже на ноябрь. Проблема была в том, что для повторного получения рабочей визы типа С1 тоже надо записываться на собеседование на общих основаниях, все ожидали, что повторные визы будут выдаваться по упрощенной процедуре, говорил Дорош.

«Санитарные нормы предполагают, что после длительного перелета, тем более в США, летный состав должен делать перерыв на отдых. В аэропортах США нет международных транзитных зон как таковых, поэтому перелет в любом случае требует визы», – объясняет редактор сайта aviablogger.com Константин Парфененок.

Сотрудник «Аэрофлота» в сентябре говорил, что у компании достаточно экипажей с открытыми американскими визами для выполнения всей полетной программы в США.

В апреле этого года российский МИД сообщил, что срок ожидания собеседования на американскую визу растянулся до 250 дней. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», - сообщило министерство 19 апреля. Тогда же «Аэрофлот» и обратился в МИД и Минтранс РФ.

«Аэрофлот» летает в Нью-Йорк (трижды в сутки), Лос-Анджелес (раз в сутки) и Майами (трижды в неделю). Между странами ранее летом летала американская Delta (семь рейсов в неделю Москва – Нью-Йорк), но этим летом она это направление возобновлять не будет.

Компания не планирует сокращать частоту полетов в города США, сказал сегодня Савельев. Каждый дальнемагистральный рейс «Аэрофлота» обслуживает 11-13 человек (для самолета Boeing777) или 8-10 человек (для Airbus330), уточнил представитель «Аэрофлота».

С чего начинался «Аэрофлот»