Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Потанину мало никеля
Владимиру Потанину до контроля над «Норникелем» осталось 3% акций
За весну структура бизнесмена скупила около 3,6%, и теперь его пакет достиг 34%
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Вряд ли цель Потанина – собрать более 50% «Норникеля», рассуждает Лобазов. Это слишком дорого (16% стоят сейчас $4,4 млрд)
Илья-Питалев / РИА Новости
Компания Потанина Whiteleave купила на свободном рынке 1,5–1,6% акций «Норникеля». Об этом бизнесмен сообщил 15 мая на слушаниях в Высоком суде Лондона, рассказал «Ведомостям» участник заседания. «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Интерроса» сообщил, что скупка происходила с середины марта после выкупа 2,1% «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.
Получается, что за два месяца Потанин увеличил свою долю в «Норникеле» на 3,6% до 34%.
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