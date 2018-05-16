Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Потанину мало никеля

Владимиру Потанину до контроля над «Норникелем» осталось 3% акций

За весну структура бизнесмена скупила около 3,6%, и теперь его пакет достиг 34%
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Компания Потанина Whiteleave купила на свободном рынке 1,5–1,6% акций «Норникеля». Об этом бизнесмен сообщил 15 мая на слушаниях в Высоком суде Лондона, рассказал «Ведомостям» участник заседания. «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Интерроса» сообщил, что скупка происходила с середины марта после выкупа 2,1% «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Получается, что за два месяца Потанин увеличил свою долю в «Норникеле» на 3,6% до 34%.

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