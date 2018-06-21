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Представители ГК «Регион» могут занять 2 из 7 мест в совете директоров аптек «36,6»

Группа известна связью с «Роснефтью»
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Акционеры «Аптечной сети 36,6» проголосовали за новый совет директоров на годовом собрании. Результаты компания представит на следующей неделе. «Ведомости» выяснили, кто может войти в новый совет крупной аптечной сети.

Акционерам было предложено семь кандидатур на семь мест в совете директоров. Первый в списке - Алексей Аболяев. Согласно материалам для акционеров, с которыми ознакомились «Ведомости», Аблояев - гендиректор ООО «Регион портфельные инвестиции». У ГК «Регион» достаточный пакет в аптечной сети, чтобы выдвигать своих представителей в совет директоров, пояснила группа ранее. Каков размер доли и когда она была приобретена, представители сети аптек тогда не раскрывали.

Но помимо Аболяева в совет директоров аптечной сети выдвинут еще один человек, который может быть связан с «Регионом». Павел Юрьевич Шадрин, согласно материалам для акционеров аптек, является заместителем гендиректора по инвестициям и стратегии ООО «Долгосрочные инвестиции». По данным ЕГРЮЛ, 100% компании владеет кипрская WHPA Ltd. Ею, в свою очередь, владеет Сергей Судариков - основной владелец ГК «Регион».

Как ранее говорил руководитель практики здравоохранения юридической фирмы «Пепеляев групп» Александр Панов, любой акционер с пакетом акций более 2% может выдвинуть кандидата в совет директоров. Если у компаний нет корпоративного договора, то для выбора двух человек из семи ГК «Регион» нужен блокирующий пакет - не менее 25% акций.

Четыре человека, близкие к «Аптечной сети 36,6», говорили «Ведомостям», что структуры ГК «Регион» контролируют аптечного ритейлера. Представитель ГК «Регион» не комментировал тогда этого. «Ведомости» ожидают ответов от «Аптечной сети 36,6» и ГК «Регион».

«Регион» специализируется на инвестициях в финансовом секторе. Один из крупнейших клиентов компании – «Роснефть», группа управляет ее пенсионным фондом. «Регион портфельные инвестиции» управляет активами ГК «Регион». По данным сайта ГК «Регион», она также предоставляла услуги на рынке капитала «Аптечной сети 36,6».

В совет директоров «Аптечной сети 36,6» могут также войти ее гендиректор Владимир Нестеренко, доцент МГМСУ Олег Фатуев и заместитель гендиректора «Валексфарм» Оксана Тарасова, сказано в материалах для акционеров. Из прошлого совета директоров в новый выдвинуты директор юридического департамента «МКБ капитал» и член совета директоров «Концерна «Россиум» Михаил Кирилкин, а также Сергей Щербинин от Walgreens Boots Alliance, еще одного крупного акционера российских аптек.

Человек, близкий к акционерам «36,6», уверяет, что у «Россиума» Романа Авдеева остаются 3% в «Аптечной сети 36,6». Но до сих пор не известно, кому принадлежит почти половина - 45,8% - акций «36,6».

С конца декабря 2017 г. 28% «36,6» принадлежат кипрской Paneario Holdings, которой, согласно выписке из кипрского реестра, через ряд компаний владеет немецкий юрист Филипп Леннерт. Леннерт не ответил на запрос «Ведомостей».

Еще 15% аптечного ритейлера – у американской Walgreens Boots Alliance, согласно документам «36,6» на 31 марта 2018 г. 11,16% акций – в свободном обращении. Оставшиеся акции разделены между несколькими компаниями, говорил ранее «Ведомостям» источник, близкий к акционерам, но детали ему не известны.

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