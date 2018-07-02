Тимченко продал бизнес-джет Gulfstream G650

Бизнес-джет Gulfstream G650 на авиационной выставке Aly Song / Reuters

Российский миллиардер Геннадий Тимченко больше не является владельцем бизнес-джета Gulfstream G650, пишет Reuters. Представитель бизнесмена заявил агентству, что Тимченко и его компании не имеют никакого отношения к этому самолету уже «несколько лет». На звонки «Ведомостей» представитель Тимченко не ответил.

По информации Reuters, теперь владельцем самолета является дочерняя структура Российского фонда прямых инвестиций - кипрская Amerivo Holdings Limited (100% принадлежит РФПИ). Информация о смене владельца появилась в реестре воздушных судов Люксембурга в июне этого года, отмечает агентство. Представитель РФПИ отказался комментировать информацию о покупке самолета «Ведомостям».

Как следует из материала Reuters, структура РФПИ купила бизнес-джет не у Тимченко. Исполнительный вице-президент авиационного брокера Boutsen Aviation Матье Пезин заявил агентству, что его компания была нанята для продажи самолета в 2017 г., и на тот момент самолетом уже владел не Тимченко, а другой российский бизнесмен. Он приобрел Gulfstream G650 у находящегося под санкциями США миллиардера в середине 2016 г., рассказал Пезин. Назвать имя бизнесмена Пезин отказался.

Через полгода после покупки самолета бизнесмен обратился в Boutsen Aviation с просьбой подыскать покупателя, рассказал собеседник агентства. По его словам, подходящих предложений на тот момент не было и в конечном итоге самолет был продан без участия брокерской компании в марте или апреле 2018 г. В сентябре 2016 г. Boutsen Aviation оценивала стоимость самолета в $50 млн, рассказал Пезин. Reuters пишет, что ему не удалось узнать, во сколько был оценен самолет при сделке с Amerivo.

Тимченко купил бизнес-джет в 2013 г., за год до попадания под санкции США. Каталожная стоимость самолета на тот момент была $64,5 млн, писал ТАСС. В интервью этому агентству Тимченко говорил, что из-за санкций не может пользоваться бизнес-джетом - американская компания Gulfstream прекратила техническое обслуживание самолета, «купленного у нее же за немалые деньги». «Техника не обслуживается, стоит на приколе <...> Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами», - сетовал Тимченко.

Представитель миллиардера не смог оперативно ответить Reuters на вопрос о том, сколько самолетов сейчас принадлежит Тимченко. В 2016 г. российский Forbes писал, что принадлежащая Тимченко компания Danzi Investments Limited заказала самолет Gulfstream с поставкой в 2017 г. и внесла предоплату в размере $7 млн. После введения санкций против Тимченко Danzi создала резервы по предоплате, отобразив это в отчетности как чрезвычайные расходы. «Если санкции не снимут, тогда можно будет считать, что деньги списаны в убыток», - говорил изданию человек из окружения Тимченко. Пресс-служба Gulfstream тогда отказалась комментировать отношения с клиентами.

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