Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: Министр для ЛСР
Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил группу ЛСР
Это даст компании хороший административный ресурс, считают эксперты
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Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен гендиректором группы ЛСР
Е. Разумный / Ведомости
Бывший министр транспорта Максим Соколов назначен гендиректором группы ЛСР, сообщила компания. На этом посту он сменил контролирующего акционера – девелопера Андрея Молчанова, который избран председателем совета директоров ЛСР.
Группа ЛСР – один из крупнейших застройщиков жилья в России и производитель строительных материалов. Ее общий портфель – 8,6 млн кв. м. По данным Infoline, в 2017 г. она ввела 909 000 кв. м жилья, уступив лишь группе ПИК (более 2 млн кв. м).
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