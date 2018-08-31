АФК «Система» займется литьем металла

Silbitz Group владеет тремя металлургическими производствами Silbitz Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова инвестировала 1,8 млрд руб. в течение 2018 г. в европейского металлурга Silbitz Group с литейными активами в Германии и Словении, следует из отчета «Системы». Доля АФК «Система» в металлурге теперь составляет 22% - российская компания купила пакет у Deutsche Beteiligungs, крупнейшего акционера Silbitz Group.

Представитель АФК «Система» пояснил, что это финансовая инвестиция. Представитель Silbitz Group пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Silbitz Group владеет тремя металлургическими производствами - двумя в Германии и одним в Словакии. На заводах компания отливает детали и конструкции для строительной, автомобильной, железнодорожной, промышленной, энергетических отраслей. Ежегодно компания производит металлопродукцию весом от 10 кг до 45 т по индивидуальному заказу, следует из материалов на сайте. Выручка Silbitz Group в 2017 г. - 157 млн евро.

«Компания интересная и технологичная - предлагает возможности по производству ковкого чугуна с помощью технологии 3D-печати. Производимые Silbitz заготовки идеально подходят для энергетического машиностроения. В России собственное производство столь крупных заготовок и отливок (до 45 т) развито мало», - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Но предприятие едва ли высокорентабельное, полагает эксперт. Если рентабельность компании составляет порядка 5-10% по EBITDA, то инвестиция АФК «Система» не выглядит переоцененной, подчеркивает он. «Возможно, инвестиции в проект интересны в рамках процесса импортозамещения производства турбин в России», - заключает он.

Недавно стало известно об участии АФК «Система» в бизнесе компании Global Petroleum Group (GPG), которая ведет разведку и бурение рядом с островным государством Гренада в Карибском море. «Система» обеспечила GPG два займа на разведку и бурение: первый – беззалоговый на $69,2 млн, второй – на $100 млн под залог 19% GPG, его «Система» может конвертировать в акции GPG, сообщала компания в своем внутреннем отчете, с которым ознакомились «Ведомости».