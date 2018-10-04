Экспорт новой российской авиатехники оказался под угрозой

Занимающаяся сертификацией судов Росавиация не добилась признания иностранными авиавластями, без этого невозможны поставки за рубеж

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В случае неудачи правительство должно рассмотреть вопрос введения в действие документов по сертификации экспортно-ориентированной авиационной техники Новиков для Ведомостей

Помощник президента России Игорь Левитин 15 августа провел заседание комиссии по развитию авиации общего назначения и «Глонасса». На нем обсуждалась и сертификация гражданской авиатехники. Росавиации рекомендовано с целью признания российской системы сертификации до 1 марта 2019 г. провести ее аудит в Европейском агентстве по безопасности полетов (ЕАSА), говорится в протоколе заседания.

В случае неудачи правительство должно рассмотреть вопрос введения в действие документов по сертификации экспортно-ориентированной авиационной техники, ее разработчиков и изготовителей, выданных до 28 ноября 2015 г., сказано в протоколе. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили три участника совещания.

28 ноября 2015 г. правительство передало полномочия по сертификации авиатехники от Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) к Росавиации. Но у последней до сих пор нет двусторонних соглашений о взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими авиавластями мира – ЕАSА, американской FAA, итальянской ENAC и др. Выданные Росавиацией экспортные сертификаты ими не принимаются. В 2016–2017 гг. «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входят в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация, ОАК) поставили семь самолетов SSJ100 их единственному европейскому эксплуатанту – ирландской авиакомпании CityJet. Экспортные сертификаты на них по просьбе Минпромторга выдавал Авиарегистр МАК, иначе поставки бы не состоялись.