«Лукойл» обогнал Сбербанк по капитализации

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«Лукойл» обогнал Сбербанк, но уступает «Роснефти» Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу на Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка к 14.00 мск дешевели на 1,24% до 187 руб., привилегированные – на 0,64% до 160,3 руб., а «Лукойла» – дорожали на 0,36% до 5008 руб. В результате капитализация «Лукойла» достигла 4,27 трлн руб., а Сбербанка составила 4,2 трлн руб.

Самой дорогой российской компанией остается «Роснефть» с капитализацией 5,3 трлн руб. В четверг «Лукойл» ненадолго опережал госбанк по капитализации, но к закрытию торгов снова стоил дешевле его.

Акции Сбербанка дешевели с начала августа, когда стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. За неделю с 7 августа капитализация Сбербанка снизилась на 0,26 трлн руб. В результате он уступил по капитализации «Роснефти» – до этого госбанк в течение двух лет оставался самой дорогой компанией России. К концу августа Сбербанк стал уже третьим – его обогнал «Лукойл». Однако 13 сентября госбанк снова стал вторым по капитализации.