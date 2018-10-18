British American Tobacco закрывает фабрику в Саратове

Евгений Разумный / Ведомости

British American Tobacco (BAT) сообщила, что закрывает сигаретную фабрику в Саратове: ее производственные мощности переедут на площадку в Санкт-Петербург к началу 2019 г.

BAT производит сигареты марок Kent, Vogue, «Ява золотая» и др. Сколько сигарет производят ее заводы, компания не информирует. По данным Табакпрома, в 2017 г. фабрика в Саратове выпустила 17,8 млрд сигарет, в Санкт-Петербурге – 33,4 млрд.

Решение закрыть саратовскую фабрику BAT приняла, потому что табачный рынок сокращается, а причиной этого компания называет рост цен на сигареты, в том числе из-за акцизов, и увеличение доли нелегальной продукции. В 2017 г. в сравнении с 2016 г., по данным BAT, легальный табачный рынок в России уменьшился на 7,3%. По прогнозу Euromonitor Interantional, рынок в натуральном выражении продолжит падать и в 2018 г. продажи составят 237,9 млрд сигарет, а к 2022 г. сократятся еще на четверть – до 182 млрд.

За последние четыре года нелегальный рынок вырос в 7 раз, из-за чего государство только в 2018 г. недополучит около 50 млрд руб. акцизов, рассказывал вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко. По данным TNS Kantar, в I квартале 2018 г. доля нелегального рынка была 7,7%. Если экстраполировать эти данные на весь год, то нелегальный рынок можно оценить в 18,3 млрд сигарет, что даже больше, чем мощность саратовской фабрики BAT.

«Решение о пересмотре производственных мощностей было тщательно продуманным и будет реализовано постепенно, чтобы минимизировать негативные последствия. Закрытие фабрики не отразится на качестве нашей работы и нашей продукции», – обещает управляющий директор «БАТ Россия» Аттила Кундрак (его слова приводит компания). На саратовской фабрике работает около 400 человек, сообщил представитель BAT, на фабрике в Петербурге с переносом производства откроются дополнительно 180 рабочих мест, они будут предложены в первую очередь работникам из Саратова.

Что делать с фабрикой в Саратове, точнее, с землей и зданиями, BAT еще не решила, говорит ее представитель: фабрика будет работать до конца 2019 г.

В последние годы табачные компании закрыли несколько производств в России. В 2012 г. BAT закрыла фабрику «Ява» в Москве – компания объясняла это оптимизацией производства. Фабрика располагалась в начале Ленинградского проспекта. Саратовская фабрика BAT также находится в центре города. Производство московской фабрики компания распределила между фабриками как раз в Саратове и Санкт-Петербурге.

Другой крупный производитель табачных изделий – Japan Tobacco International в 2015 г. объявила о закрытии фабрики «Лиггетт-Дукат» – здание находилось на улице Большая Садовая, то есть тоже в центре Москвы. Производство перенесено на петербургскую фабрику «Петро».

В 2016 г. Imperial Tobacco закрыла фабрику в Ярославле – это была старейшее табачное производство в России.

По мере развития современных городов крупные производства выносятся из центра на окраины или даже в другие регионы, поскольку так получается их дешевле обслуживать самим компаниям, рассуждает руководитель направления рынки капитала Colliers International Станислав Бибик. На месте бывших фабрик часто открываются торговые центры и даже центры притяжения с ресторанами, музеями и торговыми площадками — это более эффективное использование подобных территорий.