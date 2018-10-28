Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: ОМК догонит спрос на колеса

ОМК увеличит производство железнодорожных колес к 2023 году

Компания прогнозирует новый скачок спроса на них
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В 2019–2022 гг. Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых инвестирует 2,3 млрд руб. в модернизацию колесного производства Выксунского металлургического завода (ВМЗ, Нижегородская обл.), это позволит увеличить производство колес на 14% до 970 000 шт. в год по сравнению с 2018 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании.

В 2018 г. общее потребление колес в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по данным ОМК, составит 1,545 млн шт. ОМК – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%. 29,7% производит Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Чуть более 15% рынка совокупно занимают украинский «Интерпайп» и казахский «Проммашкомплект».

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