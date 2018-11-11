Отдых в Турции может подорожать на треть
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Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, турецкие отельеры уже уведомили российских туроператоров о стоимости отелей на 2019 г.: их контрактование в среднем подорожало на 30%. Подорожание всего тура, продолжает она, может также достигать 30% – дополнительные услуги, которые входят в стоимость тура, тоже подорожали на треть. Прогнозировать стоимость перелета (составляет до половины стоимости тура) пока преждевременно, но она также может повыситься, считает Ломидзе.
Туроператоры пока отмечают не такой большой рост цены путевок, но отельеры действительно подняли цены: у «Интуриста», «Пегас туристик» и TezTour стоимость гостиниц подорожала на 10–15%, рассказали их представители. Представитель «Библио-глобуса» отказался от комментариев.
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