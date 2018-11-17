На Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

По данным МЧС, на заводе загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов Михаил Терещенко / ТАСС

Утром в субботу на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне произошел пожар, сообщил столичный главк МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 7.30 по московскому времени. Пострадавших и погибших нет. После пожара завод продолжил работать в штатном режиме.

По данным МЧС, на заводе загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. К тушению были привлечены более сотни пожарных, в 10.17 возгорание удалось локализовать, к одиннадцати утра пожар был потушен. Его площадь не уточняется.

Причиной пожара могла стать деформация печи, сообщил журналистам заместитель генерального директора завода Роман Романов. «Предварительно, внутри печи произошла какая-то деформация», — приводит его слова «Интерфакс». Романов добавил, что поврежденная печь «отсечена» от систем. «По трубопроводу на установку подается инертный газ — азот — для вытеснения остатков нефтепродуктов», — пояснил замгендиректора.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль. По его словам, пожар на МНПЗ не приведет к дефициту топлива на заправочных станциях Москвы. Собянин добавил, что после случившегося переговорил с генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым о ликвидации последствий возгорания. «Работа предстоит большая», — констатировал мэр.

По данным МЧС, дым от пожара шел в противоположную сторону от жилых домов. Работавшая на месте мобильная лаборатория не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В районе МНПЗ затруднено движение транспорта, предупредило МЧС. Водителей попросили объезжать район, чтобы не создавать помех прибывающей на место пожарно-спасательной технике.

МНПЗ — это нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром нефти», один из старейших заводов Москвы. По данным предприятия, оно производит 35% топлива в Московском регионе. На заводе делают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовой мазут, битум, серу и газ.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод