Яковлевский ГОК сына Черномырдина достался «Северстали»

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Компания при помощи консолидации Яковлевского ГОКа планирует повысить качество железорудного концентрата Яковлевский ГОК

В понедельник, 26 ноября, принадлежащая Алексею Мордашову металлургическая компания «Северсталь» победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского горно-обогатительного комбината (Яковлевский ГОК, запасы – 9,6 млрд т руды с содержанием железа 61%), следует из раскрытия Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Там указано, что единым лотом были выставлены на продажу 15,45% свободных от залога акций Яковлевского ГОКа, а также 84,55% заложенных по кредиту «Северстали» акций предприятия. Начальная цена при аукционе составила 7,2 млрд руб., участников было трое – ООО «Ресурсы (принадлежит кипрской компании Coleford lim), ООО «Лик» (принадлежит Ирине Сытько) и сама «Северсталь». Последняя победила на торгах, предложив 7,9 млрд руб. за актив. Большую часть этой суммы «Северсталь» заплатила в счет погашения долга перед кредиторами, т. е. фактически себе, следует из заявления представителя Яковлевского ГОКа.

«Северсталь» в июле 2017 г. купила у Газпромбанка долг ООО «Металл-групп», компания принадлежала сыну бывшего премьера Виктора Черномырдина Виталию и Андрею Клямко. Компания была должна банку 13,7 млрд руб., еще около 6,1 млрд составляли штрафы и пени, говорит представитель «Северстали». Компания Мордашова купила этот долг за 6 млрд руб., отмечал он.