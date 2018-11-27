Российская ОВК выиграла тендер Deutsche Bahn

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Объединенная вагонная компания победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора ПАО «НПК ОВК»

Объединенная вагонная компания (ОВК) победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB) на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80, сообщила российская компания. В первом полугодии 2020 г. ОВК поставит 130 вагонов, их произведет завод компании в Тихвине.

Дополнительно Deutsche Bahn может заказать у ОВК «еще одну крупную партию платформ», говорится в сообщении ОВК. Сколько именно и какой будет общая сумма контракта, представитель ОВК не пояснил. Контрактом предусмотрена опция на поставку еще 350 вагонов в 2021 г., рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с итогами конкурса.

Фитинговая платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудована специализированными узлами для их крепления – фитинговыми упорами, которые входят в замок контейнера. Длина платформы – 80 футов. На ней можно перевозить два стандартных 40-футовых контейнера.

Одна платформа стоит около 100 000 евро, с учетом опциона общая стоимость контракта может составить примерно 50 млн евро, подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.