Загорский трубный завод построит железную дорогу за 600 млн рублей

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Линия позволит заводу соединить собственную грузовую железнодорожную ветку с веткой Сергиево-Посадского стеклотарного завода ЗТЗ

Загорский трубный завод (ЗТЗ) сообщил в четверг, что к IV кварталу 2019 г. построит 2,5 км железнодорожных путей. Линия позволит заводу соединить собственную грузовую железнодорожную ветку с веткой Сергиево-Посадского стеклотарного завода. Тогда компания получит выход к станции «Наугольный» – в обход крупных населенных пунктов. «Наугольный» – станция с гораздо большими возможностями грузовой работы, чем «Бужаниново», через которую проходят грузы ЗТЗ сегодня, сообщает компания.

К III кварталу 2019 г. ЗТЗ рассчитывает увеличить производственные мощности на 200 000 т труб в год, до 700 000 т труб в год, сообщал «Интерфакс». Доступность крупной грузовой станции – «Наугольный» – позволит эффективно отгружать заявленное количество труб, объясняет необходимость железнодорожного проекта управляющий директор ЗТЗ Андрей Лясковский (его цитирует пресс-служба). Новая ветка сократит путь от завода до станции погрузки на 4 км, продолжает Лясковский, перед заводом стоит задача в будущем производить 700 000 т труб большого диаметра. Всю необходимую для начала строительства документацию завод уже получил, в ближайшее время будет проведен конкурс поставщиков строительных услуг, сообщили в ЗТЗ.