Бизнес / Торговля и услуги

«Росинтер» обновит рестораны «IL Патио»

Мера призвана улучшить финансовые дела компании
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Ветерана российского общепита сеть «IL Патио» ждет глобальная реновация, рассказал в интервью «Ведомостям» основатель «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Вместе со сменой меню и интерьера, в ресторанах появится новшество – конеры с итальянскими продуктами и вином. Решение обновить «IL Патио», по его словам, было принято год назад: серьезно обновилось меню и разработан новый дизайн интерьеров.

Сеть итальянских ресторанов «IL Патио» появилась в 2004 г. в результате ребрендинга сети «Патио Пицца» (последняя существовала с 1993 г); она главный бренд в портфеле ресторанного холдинга «Росинтер». Сейчас сеть «IL Патио» насчитывает 119 ресторанов, из них 56 – корпоративные, 63 франчайзинговые. Финансовые трудности «Росинтер» испытывает как минимум последние пять лет: с 2012 г. выручка компании и число ее ресторанов сокращались из года в год и по итогам 2017 г. составили 7 млдр руб. и 259 точек соотвественно. Среди причин – высокая инфляция, принятие закона о запрете курения в общественных местах, продуктовое эмбарго и девальвации рубля, рассказывал ранее президент холдинга Сергей Зайцев. Изменился и покупатель, признает Ордовский-Танаевский Бланко: «У нас <...> всегда был баланс между эмоциональностью и функциональностью, но мы его немного потеряли <...>. Мы во время этих кризисов упустили эмоциональность и стали более функциональными, и сейчас мы многое меняем, возвращаясь к эмоциональности. Те наши гости, которые давно не были в наших ресторанах, сейчас с удивлением узнают, что, оказывается, у нас можно не только просто покушать, но и провести вечеринку, отпраздновать что-то с женой или подругой».

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