Бизнес / ТЭК

Санкции США стоили Ирану 23% добычи нефти

Падение добычи в Иране компенсировали Саудовская Аравия и Россия
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В ноябре по сравнению с октябрем добыча нефти в Иране, по данным ОПЕК, снизилась на 11% и составила 2,954 млн баррелей в сутки. На столько же за ноябрь увеличила добычу Саудовская Аравия – до 11,016 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум, признают эксперты, но страна может и еще увеличить добычу.

С 4 ноября 2018 г. начали действовать американские санкции против иранской нефти: покупать ее нельзя, иначе покупателю грозят вторичные санкции США. Восьми странам-импортерам, в том числе Индии и Китаю, США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать поставки по контрактам.

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