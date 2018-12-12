Анатолий Чубайс снова руководит электричеством
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Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс возглавил Ассоциацию развития возобновляемой энергетики – о ее создании он объявил 12 декабря на конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики в России».
Программа поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) через договоры предоставления мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет части тарифа) предполагает, что в России к 2024 г. появятся зеленые электростанции общей мощностью 5,5 ГВт и стоимостью 1,7 трлн руб. Чтобы сохранить отрасль, нужно продлить программу до 2035 г. и построить еще электростанции мощностью около 10 ГВт, предупреждал Анатолий Чубайс. На конференции же он сообщил, что в стране возникает крупный промышленный, энергетический и научно-образовательный комплекс. «Нам правильно объединить усилия, сформировать целостный взгляд, искать точки взаимодействия и с правительством, и с обществом», – предложил Чубайс.
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