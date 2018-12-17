Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Онлайн-торговля берет числом

Рынок интернет-торговли в России в этом году вырастет до 1,5 трлн рублей

Рост будет обеспечен крупными игроками и притоком новых покупателей
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Российская интернет-торговля замедлила темпы роста в 2019 г., говорится в исследовании Data Insight. Продажи в российских онлайн-магазинах вырастут на 19% до 1,15 трлн руб., а в зарубежных – на 29% до 348 млрд руб. Расчеты не учитывают услуги, заказы готовой еды, билетов, отелей и игр.

В этом году рынок сильно поменялся, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. Если в 2017 г. онлайн-продажи активно осваивали крупные традиционные ритейлеры, то особенность этого года – крупные инвестиции лидеров российской интернет-торговли – Wildberries и Ozon, а также большие сделки. В начале года Сбербанк стал акционером «Яндекс.Маркета». А осенью о создании СП на базе российского бизнеса Aliexpress и Tmall договорились китайская Alibaba, Российский фонд прямых инвестиций, «Мегафон» и Mail.ru Group.

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