У крупнейшего в России производителя грузовых вагонов сменился директор

Андрей Гордеев / Ведомости

Новым гендиректором Объединенной вагонной компании (ОВК) назначен Тимофей Хряпов. Он приступит к работе 21 декабря, сообщила компания в четверг.

Хряпов сменил Романа Савушкина, возглавлявшего компанию с 2012 г. – то есть с момента организации производства. Савушкин останется в совете директоров ОВК и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга, поясняет компания.

Тимофей Хряпов родился в 1970 г., окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и Академию государственной службы при президенте России. До прихода в ОВК работал председателем правления, первым вице-президентом группы «Арети» (до 2015 г. – группа «Итера»). Он также возглавлял совет директоров в компаниях «ВЭБ-инвест», «Новинский пассаж», «Находкинский морской торговый порт», «Находкинская база активного морского рыболовства», ДМЗ им. Петровского, «Днепрококс», «Баглейкокс», «Суха балка», Pilsen Steel, «Дальлеспром». Занимал должность вице-президента группы «Евраз», гендиректора «ВЭБ капитала», находился на руководящих позициях в компаниях «Стройтрансгаз», ФГУП «Российские технологии» и др.

Хряпов возглавляет совет директоров ООО «Модум-транс» (бывшее ООО «УВЗ-логистик», которое в начале 2018 г. было выкуплено у «Уралвагонзавода») и пока остается на этом посту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника, знакомого с деятельностью топ-менеджера.

ОВК – крупнейший в России и второй в мире производитель грузовых вагонов. В 2017 г. предприятия группы выпустили 19 056 вагонов. Компания получила 4,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО – при выручке 62 млрд руб. ОВК была создана группой «Ист» Александра Несиса. Сейчас у группы 9,5%, а крупнейший владелец ОВК – «ФК «Открытие» с долей 24,3%. Акции компании торгуются на Московской бирже, в свободном обращении – 27%.

«Почти четыре года – с 2012 по 2016 г. – в России был кризис в сегменте полувагонов, – рассказывал в мартовском интервью «Ведомостям» Савушкин. – Он был вызван многими факторами, включая профицит из-за старых, «продленных» вагонов на рынке, спада в экономике и, соответственно, низкого спроса на подвижной состав. Отрасль преодолела кризис. Нам удалось достаточно уверенно пройти этот период – все стояли, а мы набирали темп. В 2016 г. спрос начал расти, сегодня рынок находится в здоровой, хорошей фазе».

В задачу Хряпова, пишет ОВК, входит повышение инвестиционной привлекательности и выполнение приоритетных задач из стратегии холдинга, а именно – увеличение доли высокотехнологической продукции, освоение новых рынков сбыта и повышение операционной эффективности.

«Ведомости» ожидают дополнительных комментариев от представителя компании.