«Шереметьево» и Росавиация заключили первую концессию в Московском авиаузле

В ближайшие шесть лет аэропорт инвестирует в развитие 48,8 млрд рублей

Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 25 декабря, гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко и руководитель Росавиации Александр Нерадько заключили соглашение о передаче аэропорту в концессию на 49 лет всей аэродромной инфраструктуры.

Сейчас все московские аэропорты арендуют аэродромы у государства. Сегодняшний договор – первая концессия в Московском авиаузле.

Плата концессионера составит символические 1000 руб. в год, но аэропорт сам будет содержать аэродром и строить новые объекты.

В ближайшие шесть лет (2019–2024 гг.) «Шереметьево» планирует вложить в развитие 48,8 млрд руб., говорится в презентации аэропорта. В том числе будет запущен терминал С1, построен С2 и реконструирован F. Из аэродромных объектов будут построены в том числе две магистральные рулежные дорожки, перрон, будет реконструирована первая взлетно-посадочная полоса. Всего в федеральные аэродромные объекты за время концессии аэропорт вложит 61 млрд руб.

Источником средств на аэродром будет специальная инвестиционная надбавка к тарифу за взлет-посадку самолетов, его платят авиакомпании за каждую тонну взлетной массы. В ноябре президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун говорил, что аэропорт планирует поднять тариф вдвое – с 224 до до 444 руб. за тонну.

Терминалы «Шереметьево» строит и реконструирует за собственные средства.

Планируется также заемное финансирование, заявил Василенко.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»