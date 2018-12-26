Бизнес / Торговля и услуги

Сеть «Красное & Белое» назвала причину обысков

Компанию заподозрили в обороте контрафакта и неуплате налогов
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Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» подтвердила факт обысков на всех складах компании и в головном офисе в Челябинске. Следственные действия начались утром 26 декабря и продолжались на момент публикации. Их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, рассказала компания.

«Мы подтверждаем, что сегодня, 26 декабря 2018 г., около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа», – говорится в сообщении компании.

Основания для обысков, озвученные силовиками, подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, добавил представитель «К&Б». «Работа компании парализована полностью!» – заключил он. От других комментариев представитель компании отказался.

О том, что силовики проводят обыски в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, ранее сообщили челябинский портал «74.ру» и ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что следственные действия связаны с уголовным делом о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России. Как следует из картотеки арбитражных дел, в октябре одно из основных юрлиц группы – ООО «Абсолют» подало иск в Арбитражный суд Челябинской области об оспаривании претензий налоговиков почти на 2 млрд руб.

«Красное & Белое» российская сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым. Входит в десятку крупнейших продовольственных сетей России. Первый магазин был открыт в 2006 г. Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Комментарии
bogdanov7080
19:08 26.12.2018
Они много работали. Они молодцы как люди. На них напали упыри и их жаль. Но вы правы, стране не нужны крупные сети, удивительно недостойный, безыдейный и вредный формат.
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