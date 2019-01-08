Рекордный иностранный заказ на SSJ100 оказался под вопросом

США могут не разрешить поставку в Иран российских лайнеров на $1,2 млрд

Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: США перехватывают SuperJet

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Для поставки SSJ100 в Иран нужно разрешение OFAC, так как доля американских комплектующих в лайнере превышает 10% Максим Стулов / Ведомости

Поставка в Иран гражданских самолетов Sukhoi SuperJet 100, похоже, будет невозможной из-за отсутствия разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), заявил секретарь Ассоциации иранских авиакомпаний Максуд Асади Самани иранскому информагентству ILNA.

В апреле 2018 г. компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила предварительные соглашения с иранскими авиакомпаниями Aseman и Iran Air Tours о поставке каждой по 20 SSJ100. Сроки тогда не назывались. Это будут доработанные самолеты, доля российских комплектующих в них вырастет до 50–60% с нынешних 35–40%, заявил тогда президент ГСС Александр Рубцов.