Бизнес / Транспорт

Один из крупнейших покупателей самолетов SSJ100 подал иски к их производителю

Государственная транспортная лизинговая компания требует 500 млн рублей за срыв поставок лайнеров
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу) в конце октября и начале ноября подала два иска к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) на 349 млн и 160 млн руб., говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть исков на сайте суда не поясняется.

ГТЛК требует компенсацию за срыв сроков поставок самолетов SSJ100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к сторонам процесса. Иски номинированы в долларах, ГСС сорвала сроки поставок порядка 30 судов, поясняет один из собеседников. Обычно сам самолет поставлялся вовремя, но с недостатками, на устранение которых уходило 2–4 месяца. В итоге сроки нарушались, указывает он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
bogdanov7080
10:17 20.11.2018
Так и будет. Так и должно быть в государстве где оно заказчик, оно же потребитель, оно же оценщик. Вся извращенная система госаппарата работает на абсолютную неэффективность каждого движения, совершаемого этой машиной. Это СССР без достоинств СССР. К примеру частная S7 пытается договорится с Роскосмосом, о частных запусках в космос, но на сколько известно даже на письма ее не отвечают.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике