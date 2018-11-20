Один из крупнейших покупателей самолетов SSJ100 подал иски к их производителю
Государственная транспортная лизинговая компания требует 500 млн рублей за срыв поставок лайнеров
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SSJ100 – ближнемагистральный самолет, первый гражданский лайнер, разработанный в России
Максим Стулов / Ведомости
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу) в конце октября и начале ноября подала два иска к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) на 349 млн и 160 млн руб., говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть исков на сайте суда не поясняется.
ГТЛК требует компенсацию за срыв сроков поставок самолетов SSJ100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к сторонам процесса. Иски номинированы в долларах, ГСС сорвала сроки поставок порядка 30 судов, поясняет один из собеседников. Обычно сам самолет поставлялся вовремя, но с недостатками, на устранение которых уходило 2–4 месяца. В итоге сроки нарушались, указывает он.
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