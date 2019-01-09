Chanel купила нового производителя часовых механизмов

Первые часы Chanel с калибром Kenissi покажут на выставке Baselworld в марте этого года

Часовое подразделение Chanel основано в 1988 г., сейчас в портфолио марки основной бренд дополняют еще четыре Chanel

Chanel объявила о покупке 20% в швейцарской мануфактуре Kenissi, производящей автоматические механизмы для часов. По данным швейцарской газеты Le Temps, Kenissi поставляет механизмы для часов Tudor (второго бренда Rolex) и Breitling. Сейчас производство Kenissi расположено в Женеве, но к 2021 г. переедет в новое здание в Ле-Локле. Предполагается, что мануфактура будет разделена на две зоны: в одной будут изготавливаться механизмы для Chanel, в другой — для Tudor, пишет Le Temps. Руководить новым производством, по данным газеты, будет бывший вице-президент Breitling Жан-Поль Жирарден.

Сделка по покупке доли в Kenissi состоялась в марте 2018 г., пишет Reuters. Тогда французский люксовый гигант заплатил за 20% в мануфактуре 20 млн швейцарских франков ($20,4 млн). С тех пор доля Chanel не изменилась, подтвердили Reuters представили марки, добавив, что информация о сделке обнародована именно сейчас в преддверии выставки Baselworld в марте, где будут представлены первые часы Chanel с механизмом Kenissi.

Покупка Kenissi и создание на ее базе нового производства может помочь Chanel стать прямым конкурентом для крупнейших производителей механизмов, таких как ETA (Swatch Group) и Sellita, предполагает Le Temps.

Покупка доли в Kenissi — вторая сделка Chanel в часовой сфере за истекший год. В сентябре 2018 г. компания приобрела 20% акций Montres Journe SA, владеющей мануфактурой F.P. Journe самого дорогого независимого часовщика современности Франсуа-Поля Журна. Также Chanel владеет часовой маркой Bell & Ross и большей частью компании Manufacture Romain Gauthier, созданной часовщиком Ромэном Готье.

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