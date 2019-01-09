Chanel купила нового производителя часовых механизмов

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Часовое подразделение Chanel основано в 1988 г., сейчас в портфолио марки основной бренд дополняют еще четыре
Chanel
Chanel объявила о покупке 20% в швейцарской мануфактуре Kenissi, производящей автоматические механизмы для часов. По данным швейцарской газеты Le Temps, Kenissi поставляет механизмы для часов Tudor (второго бренда Rolex) и Breitling. Сейчас производство Kenissi расположено в Женеве, но к 2021 г. переедет в новое здание в Ле-Локле. Предполагается, что мануфактура будет разделена на две зоны: в одной будут изготавливаться механизмы для Chanel, в другой — для Tudor, пишет Le Temps. Руководить новым производством, по данным газеты, будет бывший вице-президент Breitling Жан-Поль Жирарден.
Сделка по покупке доли в Kenissi состоялась в марте 2018 г., пишет Reuters. Тогда французский люксовый гигант заплатил за 20% в мануфактуре 20 млн швейцарских франков ($20,4 млн). С тех пор доля Chanel не изменилась, подтвердили Reuters представили марки, добавив, что информация о сделке обнародована именно сейчас в преддверии выставки Baselworld в марте, где будут представлены первые часы Chanel с механизмом Kenissi.
Покупка Kenissi и создание на ее базе нового производства может помочь Chanel стать прямым конкурентом для крупнейших производителей механизмов, таких как ETA (Swatch Group) и Sellita, предполагает Le Temps.
Покупка доли в Kenissi — вторая сделка Chanel в часовой сфере за истекший год. В сентябре 2018 г. компания приобрела 20% акций Montres Journe SA, владеющей мануфактурой F.P. Journe самого дорогого независимого часовщика современности Франсуа-Поля Журна. Также Chanel владеет часовой маркой Bell & Ross и большей частью компании Manufacture Romain Gauthier, созданной часовщиком Ромэном Готье.
Лучшие часы 2018 года
gphg.org
Объявлены победители ежегодного Женевского часового Гран-при (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) - одной из важнейших наград в сфере часового искусства. Главный приз - «Золотую стрелку» - жюри присудило модели Récital 22 Grand Récital - третьим астрономическим часам Bovet
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gphg.org
Часы были представлены в номинации «Исключительная механика». Дизайн Récital 22 Grand Récital выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery — кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. Часы Récital 22 Grand Récital будут изготавливать в двух вариантах: в корпусе из розового золота (на фото) и платины. Часы будут изготовлены ограниченной серией в 60 экземпляров, стоимость модели из золота составляет 468 500 швейцарских франков (здесь и далее указаны цены, размещенные на официальном сайте премии)
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gphg.org
Кроме обладателя «Золотой стрелки» жюри определяет лучших в 12 основных номинациях. Лучшими мужскими часами стали Chronomètre Contemporain мануфактуры Akrivia. Часы с индикацией часов, минут и секунд в корпусе из розового золота будут выпущены ограниченной серией в 25 экземпляров стоимостью 59 940 франков
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Российский часовой мастер Константин Чайкин и его модель «Клоун» удостоились специальной награды «За дерзость». Это первая российская награда в истории Женевского часового Гран-при. Кроме того, Чайкин претендовал на победу в двух категориях. «Клоун» мог стать лучшим в категории часов стоимостью до 10 000 франков, а специальная модель Automaton Joker - в номинации «Исключительная механика»
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gphg.org
Лучшие мужские часы с усложнениями - Galet Annual Calendar School Piece, Laurent Ferrier. Отображают часы, минуты, секунды, дату, день недели, месяц, а также запас хода. Часы в корпусе из стали оценены в 50 000 франков
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gphg.org
Лучшими женскими часами второй год подряд признаются изделия Chanel. В прошлом году победили Premiere Camellia Skeleton, первые женские часы Chanel, оснащенные механизмом собственного производства (Calibre 2). В этом году - модель Boy-Friend Skeleton: скелетон с двумя циферблатами (отдельно с часовой и минутной и секундными стрелками), ручным подзаводом и запасом хода 55 часов стоимостью 53 900 франков
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gphg.org
Часы марки Van Cleef & Arpels завоевали две премии. Lady Arpels Planétarium признаны лучшими дамскими часами с усложнением. На циферблате из авентурина расположены Солнце (из розового золота), Меркурий (из перламутра), Венера (зеленая эмаль), Земля (бирюза) и алмазная луна. Стоимость - 257 500 франков
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gphg.org
Победителем в категории «Исключительная механика» стали первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни из самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно выпускается от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - от 1,23 млн швейцарских франков
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gphg.org
Лучший хронограф - Singer Track1 Hong Kong Edition, Singer Reimagined с центральным и несколькими периферическими циферблатами. Лимитированная серия в 50 экземпляров, стоимость 47 927 франков
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gphg.org
Лучшие спортивные часы - Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation, перевыпуск классических дайверских часов Seiko, впервые представленных публике в 1968 г. Стальные часы выпущены ограниченной серией в 1500 экземпляров, их стоимость 6500 франков
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gphg.org
Победителем в новой категории «Хронометрия», где отмечают модели, в которых воплощены важные для часового дела ценности, стали DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon, De Bethune. Их отметили за сочетание технически сложных функций и элегантного дизайна. Лимитированная серия в 20 экземпляров, 197 000 франков
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Лучшие ювелирные часы года в исполнении Van Cleef & Arpels. Secret de Coccinelle со скрытым циферблатом. Уникальная модель оценена в 1,09 млн франко
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gphg.org
Часы Habring² выигрывают премию «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков) третий раз, ранее они удостаивались приза в 2013 и 2015 гг. В этом году победил хронограф Doppel-Felix, 8650 франков
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gphg.org
Победитель в номинации «Художественное мастерство» - Arceau Robe du soir, Hermès. Профиль лошади на выполнен из прямоугольных кожаных квадратов. Этот рисунок вдохновлен шелковым каре Hermes Robe du Soir. Серия из 12 экземпляров, 52 000 франков
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gphg.org
Первый победитель в новой номинации «Прорыв» - Tangente neomatik 41 Update, новинка в серии Nomos, Glashütte. Часы с оригинальным указателем даты (по ободку циферблата), цена 3520 франков
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gphg.org
Специального приза «За инновации» удостоились часы Часы Everywhere Horizon, Krayon с индикацией закат/рассвет (они были представлены в номинации «Лучшие мужские часы с усложнениями»). Часы изготовлены в единственном экземпляре, цена - 775 000 франков
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gphg.org
Еще одну особую награду, присудили часам Historiques Triple calendrier 1942, Vacheron Constantin (номинация «Лучшие мужские часы»). Они отображают часы, минуты и секунды, а также число, день недели и текущий месяц. Часы в корпусе из стали оценены в 20 700 франков
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gphg.org
В шорт-лист премии вошли 72 модели часов, по шесть претендентов в 12 категориях. Номинанты в категории «Лучшие женские часы». Скелетон Lvcea Tubogas Skeleton, Bulgari с циферблатом, украшенными хаотично расположенными буквами из названия марки. Версия в корпусе из розового золота стоит 40 800 франков
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Amadéo Fleurier 39 Fan, Bovet 1822 объединяют три изделия в одном: наручные часы, настольные часы и ожерелье-подвеска. Красное золото, 88 960 франков
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Ювелирные часы Laurier, Chaumet с циферблатом с бриллиантовой крышечкой с цветочным узором. Белое золото, 71 600 франков
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Possession Lapis Lazuli, Piaget с циферблатом из лазурита и вращающимся безелем с бриллиантами. Корпус из белого золота, 20 000 франков
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Заводная головка на Tefnut Twist Classic, Moritz Grossmann расположена на ремешке напротив отметки «шесть часов». Белое золото, 36 400 франков
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Лучшие женские часы с усложнениями. Часы Diva Finissima Minute Repeater, Bvlgari из лимитированной серии в 10 экземпляров стоимостью 180 000 франков
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Еще один ограниченный выпуск - Pink Hours, Ludovic Ballouard. Все цифры на циферблате отображаются вверх ногами - кроме текущего - так авторы напоминают, что единственно правильное время - в настоящий момент. Розовое золото, 91 545 франков
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Ювелирные часы Dahlia C1, Beauregard с открытым турбийоном, расположенным в центре бриллиантового «цветка» и индикацией часов и минут на внешнем циферблате. Серое золото, 240 000 франков
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Рисунок на циферблате Espiègleries Jumping Hours, Chaumet вдохновлен серией из шести юмористических брошей, дизайн которых создал кенийский художник Эванс Мбугуа. Лимитированная серия из 5 экземпляров, 126 700 франков
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Созданные в единственном экземпляре Kalpa Tourbillon Galaxy, Parmigiani Fleurier с циферблатом с рисунком звездного неба. Розовое золото, 388 000 франков
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Лучшие мужские часы. Модель DB28 Steel Wheels, De Bethune с указателем фазы Луны на отметке «шесть часов», наглядно демонстрирующим текущее положение спутника Земли. Лимитированная серия из 25 экземпляров, 89 000 франков
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gphg.org
Legacy Machine Split Escapement, MB&F с тремя мини-циферблатами: с указанием часов и минут (на отметке «12 часов»), даты («семь часов») и индикатором запаса хода («пять часов»). Лимитированная серия из 18 экземпляров, 79 000 франков
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В модели Endeavour Flying Hours, H. Moser & Cie. главный диск в центре циферблата отображает минуты; а вокруг него расположены три диска с индикацией часов. Лимитированная серия из 60 экземпляров, 32 000 франков
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Модель 217QRS, Voutilainen отображает часы, минуты, секунды и дату. На отметке «шесть часов» расположен циферблат с ретроградной секундной стрелкой. Лимитированная серия из 10 экземпляров, 118 000 франков
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Лучшие мужские часы с усложнениями. Neo Tourbillon With Three Bridges Skeleton - вариация одной из самых знаменитых моделей Girard-Perregaux. Версия в корпусе из титана стоимостью 145 000 франков
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Overseas ultra-thin perpetual calendar, Vacheron Constantin в корпусе толщиной 8,1 мм. Розовое золото, 81 500 франков
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Новинка 2018 года в серии Octo Finissimo Automatic, Bulgari - часы с турбийоном в корпусе из титана толщиной 3,95 мм. Лимитированная серия из 50 экземпляров, 120 000 франков
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Еще одна новая вариация в знаковой коллекции - Endeavour Perpetual Moon Concept Vantablack® H. Moser & Cie. Часы с черным циферблатом из материала, используемого в астрономических и военных целях дополнены индикатором фазы Луны. Лимитированная серия в 50 экземпляров, стоимость 35 000 франков
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Лучший хронограф. Часы 1858 Monopusher Chronograph Limited Edition 100 выпущены к 160-летнему юбилею Montblanc. Стальные часы выпущены ограниченной серией в 100 экземпляров. Цена - 30 300 франков
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Хронограф из коллекции Laureato, Girard-Perregaux. Сталь, 14 400 франков
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Хронограф Monaco Bamford, TAG Heuer в корпусе из графита. Лимитированная серия в 500 экземпляров, 7 900 франков
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L'Heure Bleue, Czapek с дополнительной индикацией запаса хода. Сталь, ограниченная серия в 18 экземпляров, 24 000 франков
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Скелетон Defy El Primero 21, Zenith с запасом хода 50 часов. Корпус из титана, 12 900 франков
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Номинация «Хронометрия». Half Hunter, D.Candaux с мини-циферблатом с индикацией часов и минут и зеркально расположенным турбийоном. Корпус из титана, лимитированная серия в восемь экземпляров, 235 000 франков
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Еще одна модель, посвященная юбилею Montblanc - Star Legacy Suspended Exo Tourbillon Limited Edition 58. Розовое золото, ограниченная серия в 58 экземпляров, 106 200 франков
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Хронограф Carrera «Tête de Vipère» Chronograph Tourbillon Chronometer, TAG Heuer с турбийоном и указателем даты. Керамика, ограниченная серия в 250 экземпляров, 19 900 франков
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Часы с турбийоном Executive Tourbillon Free Wheel, Ulysse Nardin - скелетон с «парящими» шестеренками. Серое золото, 99 000 франков
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Хронограф Defy Zero G, Zenith с гироскопическим спуском, обеспечивающим горизонтальное положение регулирующего механизма. Корпус из титана, 98 900 франков
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Категория «Исключительная механика». Automaton Joker, созданные Константином Чайкиным совместно со Свендом Андерсеном, создателем марки Andersen Genève и сооснователем Академии независимых часовщиков AHCI. Часы двусторонние. На одной стороне – «Джокер» Чайкина, а на обратной – автоматон Андерсена по мотивам картины Кассиуса Кулиджа A Bold Bluff («Собаки играют в покер»)
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Знаменитая модель Octo Finissimo Minute Repeater, Bvlgari в корпусе из графита. Модель будет создана ограниченным тиражом в 50 экземпляров, стоимость каждого 170 000 франков
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Скелетонизированные часы с турбийоном Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon, Girard-Perregaux в корпусе из титана, 441 000 франков
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В модели Freak Vision, Ulysse Nardin использованы два новых усложнения. Первая из них – балансовое колесо из сверхлегкого кремния со стабилизирующими лопастями, выполненными из сплава никеля, создающими стабилизирующие турбулентные потоки. Вторая – сапфировое стекло прямоугольной формы, благодаря чему появился обновленный, более тонкий корпус. Стоимость модели - 95 000 франков
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Лучшие спортивные часы. Montblanc номинирована с редкой сейчас моделью - карманными часами. Хронограф 1858 Pocket Watch Limited Edition 100 в корпусе из титана оценен в 52 000 франков
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Модель The Monaco Gulf 2018 Special Edition, TAG Heuer вдохновлена часами Heuer Monaco - первым автоматическим хронографом в квадратном водонепроницаемом корпусе в истории швейцарского часового дела. Часы в корпусе из стали стоимостью 5700 франков
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В часах Visionnaire Chronograph Dynamique, Fabergé часы и минуты читаются на периферии циферблата, а хронограф занимает центральное место. Версия 2018-го года с индикацией оранжевого цвета стоит 37 157 франков
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Дайверские часы Ulysse Nardin в издании этого года - с новым дизайном индикаторов минут, ремешка и застежки. Часы в корпусе из титана, 7900 франков
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Еще одно пополнение в постоянной коллекции - хронограф Pilot Cronometro Tipo CP-2 Flyback, Zenith. Часы с циферблатом и ремешком бронзового оттенка оценены в 7900 франков
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Ювелирные часы. Часы The Trillion Tourbillon of Tourbillons изготовлены мануфактурой Antoine Preziuso в единственном экземпляре. Украшенные 233 бриллиантами оценены в 1,2 млн франков
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Еще одни часы, созданные в единственном экземпляре, - High Jewellery Cuff Watch Dentelle d'Or, Piaget на широком браслете. Цена модели - 337 000 франков
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Лимитированная модель Serpenti High Jewellery, Bvlgari с браслетом из золотых сфер и бриллиантов. Восемь экземпляров, 317 000 франков
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Циферблат Bouton de Camélia, Chanel скрыт под бриллиантовой камелией - любимым цветком Коко Шанель. Часы украшены 86 бриллиантами, их стоимость - 46050 франков
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Ювелирные часы Cascata в de Grisogono делают в трех вариантах. Члены жюри Гран-при выбрали часы с бесцветными бриллиантами стоимостью 709 800 франков
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Категория «Художественное мастерство». Главное украшение часов Ballet in Blue, Van't hoff - объемные бабочки, размещенные на перламутровом циферблате. Часы изготовлены в единственном экземпляре, цена - 74 000 франков
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gphg.org
Часы Ecritures de Chaumet с циферблатом, украшенным фрагментами репродукции картины Огюста Ренуара «Женщина с зонтиком в саду». Chaumet создаст пять экземпляров модели, стоимость каждой 91 200 франков
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Указателями часов и минут в часах Clover («Клевер»), Fabergé служат стрекозы. Стоимость модели - 183 090 франков
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Часы Métiers d'Art Les Aérostiers - Bagnols 1785, Vacheron Constantin показывают время, дату и день недели в окошках, расположенных на отметках 1, 5, 7 и 11 часов. Центральный декоративный элемент посвящен истории попыток создания летательных аппаратов совершаемых во Франции в период с 1783 по 1785 гг. Мануфактура создаст пять экземпляров стоимостью 159 000 франков
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Восемь экземпляров Altiplano Tourbillon Malachite, Piaget с циферблатом из малахита. Цена - 114 000 франков
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Категория «Малая стрелка». Часы Clown Константина Чайкина созданы как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат – лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. Clown изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков
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Хронограф Record, Longines в корпусе из розового золота. Цена - 6300 франков
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Модель Tycho Brahe «série» T2 Anthra, Vicenterra украшена глобусом: стрелка указывает место на Земле, где в текущий момент времени 18:00. Часы будут изготовлены тиражом 99 экземпляров стоимостью 5184 франков
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Цвет и прозрачность стекла на циферблате часов 19.01, Ming меняются в зависимости от освещения. Часы в корпусе из титана оценены в 7925 франков
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Модель Marine Torpilleur, Ulysse Nardin выпускается в нескольких вариантах корпуса. На «Малую стрелку» номинированы стальные часы стоимостью 6900 франков
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Категория «Прорыв». Часы Fastback Drift, изготовленные небольшой мануфактурой Gorilla Watches, оснащены калибром Gorilla 5238, вдохновленным часовым механизмом XVII века. Корпус часов стоимостью 2950 франков изготовлен из нескольких материалов - титана, керамики и графита
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Часы Longbridge British Racing небольшой мануфактуры Reservoir стилизованы под датчик гоночного автомобиля. Часы в корпусе из стали, 3780 франков
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Conquest V.H.P. GMT Flash Setting, Longines оснащены индикацией двух часовых поясов, время которых можно установить без использования заводной головки - с помощью настройки вспышкой и смартфона с соответствующим приложением. Цена модели - 1290 франков
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Циферблат Seiko Presage Shippo Enamel изготовлен из особой эмали «шиппо» мастерами мануфактуры с более чем 100-летней историей в японском городе Нагоя. Seiko выпустит 2500 экземпляров стоимостью 1950 франков
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Новинка Black Bay GMT, Tudor усложнена функцией второго часового пояса. Стоимость - 3700 франков