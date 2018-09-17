Chanel купила 20% часовой мануфактуры F.P. Journe

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Часовой мастер и реставратор Франсуа-Поль Журн основал собственную часовую марку F.P. Journe в 1999 г.
F.P. Journe
Chanel приобрела 20% акций Montres Journe SA, владеющей часовой мануфактурой F.P. Journe. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Сумма сделки не разглашается.
Montres Journe с момента основания в 1999 г. принадлежала Франсуа-Полю Журну, одному из самых успешных и уважаемых часовых мастеров последнего времени. У Журна несколько наград главной часовой премии мира Grand Prix d’Horlogerie de Genève, он удостоен премии «За талант» от Фонда Высокого часового искусства. В прошлом году часы, созданные Журном, установили рекорд на благотворительном аукционе Only Watch: хронограф F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante был продан за 1,15 млн швейцарских франков. Это абсолютный рекорд для часов независимой мануфактуры и первый раз, когда стоимость часов независимого мастера, проданных на аукционе, превысила миллион франков. F.P. Journe единственный в мире бренд, который производит внутренние движущиеся части часовых механизмов из 18-каратного розового золота. Цена на часы F.P. Journe начинается от 21 000 франков. Стоимость модели Sonnerie Souveraine (самых знаменитых часов Журна) доходит до 760 000 франков.
«У меня нет уверенности в том, что мои дети продолжат мою работу. Поэтому я решил, что продажа Chanel 20%-ной доли станет поддержкой для будущего моей компании. Это взвешенное решение, основанное на нашей дружбе и взаимном уважении с владельцами этой великой французской институции. У нас одинаковые ценности и общее видение будущего», – цитирует Журна сайт fashionnetwork.com. По его словам, одним из условий сделки стали гарантии, что сохранится нынешняя структура работы мануфактуры: Журн останется главным часовым мастером, определяющим, что, как и когда производить, а объем производства сохранится на нынешнем уровне – не более 900 часов в год.
Приобретением доли в Montres Journe Chanel укрепляет свои позиции на рынке часового искусства и подтверждает свои амбиции развивать часовое направление. Часовое подразделение Chanel основано в 1988 г., часовое производство сейчас сосредоточено в собственной мануфактуре Chatelain в Ла-Шо-де-Фоне, приобретенной компанией в 1993 г.
Покупка F.P. Journe – не первая подобная сделка Chanel. В 1998 г. компания приобрела часовую марку Bell & Ross, а в 2011 г. – большую часть компании Manufacture Romain Gauthier, принадлежащую часовому мастеру Ромэну Готье. Позже Готье участвовал в разработке первых собственных механизмов Chanel (для первых мужских часов марки Monsieur de Chanel и женских Premiere Camellia Skeleton), при этом он сохранил независимость и имеет право сотрудничать с другими брендами и развивать свой собственный.
Самые яркие новинки часового салона в Женеве - 2018
В Женеве с 15 по 19 января проходит Салон высокого часового искусства (SIHH) - одно из главнейших профильных мероприятий часовой индустрии. Свои новинки в рамках основной программы представляют 35 марок, еще несколько организуют независимые презентации. На фото: новинка Audemars Piguet - вариация культовой модели Royal Oak Offshore, 25-летие которой марка отмечает в этом году: хронограф Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph в корпусе из розового золота
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Часы Indian Burt Munro Limited Edition были представлены маркой Baume & Mercier еще до салона, на мотовыставке ECMA-2017 в Милане в ноябре. Часы посвящены знаменитому гонщику Герберту «Берту» Монро, обладателю рекорда скорости на мотоцикле объемом до 1000 см³
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Cartier показала модель Revelation de Panthere с «мистическим» циферблатом: при движении руки на нем то возникает, то исчезает морда пантеры
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Детали калибра, моста, крепежей и декоративной отделки DB28 Steel Wheels от De Bethune обработаны в технике микрометрической гравировки, разработанной мастерами De Bethune. Таким образом, движение механизма создает впечатление левитации. Часы оснащены индикацией фаз Луны, расположенной на отметке «6 часов»
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В центре циферблата часов DeWitt Academia Endless Drive размещен червячный привод. Помимо технической функции, связанной с системой запаса хода, он несет метафорический смысл: движение червяка напоминает о бесконечном и необратимом течении времени, объясняют создатели
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Мануфактура F.P.Journe впервые участвует в SIHH и привезла сплит-хронограф Monopoussoir Rattrapante: инновационную модель, в прошлом моду ставшую рекордсменом аукциона Only Watch. У этой модели запас хода более 80 часов, что делает возможным использование функции сплит-хронографа после 2 дней работы
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Главное украшение часов GMT Earth мануфактуры Greubel Forsey - цветной вращающийся глобус, служащий указателем мирового времени. Кроме него часы, на инновации для которых мастера Робер Гребель и Стивен Форси оформили три патента, оснащены еще десятком дополнительных функций. Greubel Forsey изготовит 33 экземпляра GMT Earth
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Центральное место на циферблате часов Endeavour Tourbillon Concept марки H. Moser & Cie. занимает «парящий» турбийон, размещенный на отметке «6 часов». Также в новой модели можно рассмотреть новейший часовой механизм – автоматический калибр HMC 804 с трехдневным запасом хода. В основе этого часового механизма – ротор автоподзавода, передающий энергию барабану посредством системы завода со стопорной собачкой. Эта система сокращает время, необходимое для полного завода часов
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Мануфактура Hautlence много экспериментирует и специализируется на создании необычных моделей. Новинка этого года Vortex Gamma Tron изготовлена из композитного материала HLLightColor, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности: он прочный, фосфорисцирует и подходит для создания плавных обтекаемых линий - как у космических кораблей в научно-фантастической саге «Трон», которой вдохновлялись часовщики марки
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В 1884 г. IWC изготовила первые карманные часы Pallweber. Они показывали часы и минуты в круглых окошках. Сейчас компания выпустила наручные часы, дизайн которых вдохновлен Pallweber. Модель Pallweber Edition 150 Years в корпусе из красного золота будет создана тиражом 250 экземпляров
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Hermès впервые участвует в SIHH, и для дебюта компания выбрала модель Arceau Chrono Titane. Это часы, которые демонстрируют спортивную интерпретацию легендарного асимметричного дизайна, созданного в 1978 г. художественным директором Hermès Анри Д'Ориньи
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Модель MB&F MoonMachine 2 оснащена первым в мире указателем фазы Луны проекционного типа. Изображение проецируется при помощи оптической призмы, создающей впечатление, что диски часов, минут и лун расположены перпендикулярно относительно часового механизма. Для лучшей читаемости показаний призма со стороны окошек часов и минут скошена – это позволило увеличить изображение на 20%
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Марка Parmigiani представила новый хронограф с новым механизмом Kalpa Chronor – у этих часов из золота сделан не только корпус, но и сам механизм. Таких часов будет выпущено всего 50 штук
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Piaget Altiplano Ultimate 910P – cамые тонкие автоматические часы в мире (толщиной всего 4,30 мм), на их разработку у компании ушло три года
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Richard Mille известна работой с нетривиальными материалами и их необычными сочетаниями. В женских часах RM 07-01 высокопрочная, устойчивая к появлению царапин керамика (обработанная таким образом, чтобы покрытие получилось матовым) декорирована бриллиантами
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Независимый часовой мастер Ромен Готье на SIHH представляет свои первые женские часы - модель Insight Micro-Rotor Lady. Циферблаты с часовой и минутной, а также секундной индикациями изготовлены из перламутра, ротор на лицевой стороне украшен бриллиантами разных размеров
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Главное украшение часов Marine Torpilleur Military от Ulysse Nardin - памятная гравировка с изображением минного катера на задней крышке. Модель выйдет лимитированной серией в 300 экземпляров
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Vacheron Constantin представляет Les Cabinotiers Grande Complication Ornementale - часы с двумя циферблатами, сделанные, как и все изделия Les Cabinotiers collection, в единственном экземпляре. Безель, ушки и застежка украшены декоративным узором, вдохновленным Викторианской архитектурой XIX века
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Vаn Сleef и Arpels доработала уникальный механизм, представленный в виде концепта в 2016 г. и в этом году показала серию из 12 механических часов Midnight Zodiac Lumineux со светящимися циферблатами. Секрет – в пьезомодуле: при нажатии на кнопку он генерирует электрическую энергию и светодиоды на циферблате часов зажигают созвездие
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Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер, основатели марки Urwerk, привезли новую версию часов UR-210 — модель «Черная платина» с ретроградной стрелкой и указателем запаса хода на часовой отметке. Если часы показывают, что подача энергии недостаточна, то регулятор подзавода (расположенный на обратной стороне часов) можно установить на отметку «Полный режим». И тогда ротор преобразует любое движение руки в энергию