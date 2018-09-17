Chanel купила 20% часовой мануфактуры F.P. Journe

Часовой мастер и реставратор Франсуа-Поль Журн основал собственную часовую марку F.P. Journe в 1999 г. F.P. Journe

Chanel приобрела 20% акций Montres Journe SA, владеющей часовой мануфактурой F.P. Journe. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Сумма сделки не разглашается.

Montres Journe с момента основания в 1999 г. принадлежала Франсуа-Полю Журну, одному из самых успешных и уважаемых часовых мастеров последнего времени. У Журна несколько наград главной часовой премии мира Grand Prix d’Horlogerie de Genève, он удостоен премии «За талант» от Фонда Высокого часового искусства. В прошлом году часы, созданные Журном, установили рекорд на благотворительном аукционе Only Watch: хронограф F.P. Journe Chronographe Monopoussoir Rattrapante был продан за 1,15 млн швейцарских франков. Это абсолютный рекорд для часов независимой мануфактуры и первый раз, когда стоимость часов независимого мастера, проданных на аукционе, превысила миллион франков. F.P. Journe единственный в мире бренд, который производит внутренние движущиеся части часовых механизмов из 18-каратного розового золота. Цена на часы F.P. Journe начинается от 21 000 франков. Стоимость модели Sonnerie Souveraine (самых знаменитых часов Журна) доходит до 760 000 франков.

«У меня нет уверенности в том, что мои дети продолжат мою работу. Поэтому я решил, что продажа Chanel 20%-ной доли станет поддержкой для будущего моей компании. Это взвешенное решение, основанное на нашей дружбе и взаимном уважении с владельцами этой великой французской институции. У нас одинаковые ценности и общее видение будущего», – цитирует Журна сайт fashionnetwork.com. По его словам, одним из условий сделки стали гарантии, что сохранится нынешняя структура работы мануфактуры: Журн останется главным часовым мастером, определяющим, что, как и когда производить, а объем производства сохранится на нынешнем уровне – не более 900 часов в год.

Приобретением доли в Montres Journe Chanel укрепляет свои позиции на рынке часового искусства и подтверждает свои амбиции развивать часовое направление. Часовое подразделение Chanel основано в 1988 г., часовое производство сейчас сосредоточено в собственной мануфактуре Chatelain в Ла-Шо-де-Фоне, приобретенной компанией в 1993 г.

Покупка F.P. Journe – не первая подобная сделка Chanel. В 1998 г. компания приобрела часовую марку Bell & Ross, а в 2011 г. – большую часть компании Manufacture Romain Gauthier, принадлежащую часовому мастеру Ромэну Готье. Позже Готье участвовал в разработке первых собственных механизмов Chanel (для первых мужских часов марки Monsieur de Chanel и женских Premiere Camellia Skeleton), при этом он сохранил независимость и имеет право сотрудничать с другими брендами и развивать свой собственный.

Самые яркие новинки часового салона в Женеве - 2018