В Китае резко подскочил спрос на импортный газ

«Газпром» и «Новатэк» смогут этим воспользоваться, если ускорят свои проекты

Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Китаю нужно больше газа

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Все большую роль в импорте газа Китаем играет сжиженный газ Reuters

Спрос на импортный газ в Китае вырос на треть, опередив ожидания большинства аналитиков. «Газпром» и «Новатэк» смогут этим воспользоваться, если ускорят свои проекты.

14 января главное таможенное управление Китая раскрыло данные по импорту основных товаров за календарный 2018 год. В общей сложности, включая трубопроводные поставки и сжиженный газ (СПГ), КНР закупила в прошлом году почти 90,4 млн т газа (управление измеряет объемы поставок в метрических тоннах. – «Ведомости»), что соответствует 124,75 млрд куб. м. Для сравнения: в 2017 г. страна импортировала 68,5 млн т, или 94,6 млрд куб. м газа, таким образом, рост поставок газа из-за рубежа составил 31,8% (27,2% в 2017 г., по данным BP).