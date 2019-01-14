Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Китаю нужно больше газа

В Китае резко подскочил спрос на импортный газ

«Газпром» и «Новатэк» смогут этим воспользоваться, если ускорят свои проекты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Спрос на импортный газ в Китае вырос на треть, опередив ожидания большинства аналитиков. «Газпром» и «Новатэк» смогут этим воспользоваться, если ускорят свои проекты.

14 января главное таможенное управление Китая раскрыло данные по импорту основных товаров за календарный 2018 год. В общей сложности, включая трубопроводные поставки и сжиженный газ (СПГ), КНР закупила в прошлом году почти 90,4 млн т газа (управление измеряет объемы поставок в метрических тоннах. – «Ведомости»), что соответствует 124,75 млрд куб. м. Для сравнения: в 2017 г. страна импортировала 68,5 млн т, или 94,6 млрд куб. м газа, таким образом, рост поставок газа из-за рубежа составил 31,8% (27,2% в 2017 г., по данным BP).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике