Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Налоговики вышли на Azino777

ФНС запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

До сих пор ни один способ блокировки организаторов нелегальных азартных игр не срабатывал
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Компания, первой попавшая в список Федеральной налоговой службы (ФНС), называется Victory777 N.V., и она – организатор азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. С понедельника российские платежные системы и банки должны отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании.

Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России, с одним-единственным пунктом – Victory777 N.V., зарегистрированная в Кюрасао, – ФНС опубликовала 27 декабря 2018 г. У нее есть лицензия Кюрасао на игорную деятельность, она вывешена на сайте Azino777. По данным журнала РБК, та же компания отправляет деньги, выигранные в казино, на банковскую карту. ФНС сообщила, что Victory777 N.V. использовала сайты и зеркальные сайты, содержащие наименование Azino, для оплаты.

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