«Магнит» показал первые признаки восстановления

Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Меньше народа – больше оборота

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Под конец года люди стали реже ходить в «Магнит», но больше тратить Евгений Разумный / Ведомости

Выручка второго по обороту российского ритейлера – «Магнита» выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Компания в четверг опубликовала неаудированные финансовые результаты за прошлый год.

Выручка лидера – X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») по-прежнему растет гораздо быстрее: за год – на 18,5% до 1,53 трлн руб. Разрыв в обороте между конкурентами удвоился: в 2017 г. Х5 была впереди на 13%, а в 2018 г. – на 27,5%.

Чистая прибыль «Магнита» за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность по ней сократилась с 8 до 7,3%. Снижение рентабельности «практически полностью компенсировано сокращением расходов на уплату процентов за счет улучшения условий долгового портфеля», отмечается в сообщении «Магнита».