Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: Назначения — 2018

Самые яркие отставки и назначения 2018 года

Санкции, аресты и шпионские скандалы ускорили смену менеджмента
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В очередной санкционный список минфина США попал миллиардер Олег Дерипаска и восемь его активов. Дерипаска заблаговременно оставил управление UC Rusal (второго в мире производителя алюминия) и покинул пост гендиректора En+ (контролирующий акционер UC Rusal). А вскоре экстренно сменился практически весь топ-менеджмент компаний. Весной в отставку подала преемница Дерипаски в UC Rusal – гендиректор Александра Бурико и еще семь директоров, летом об уходе объявил и президент En+ Максим Соков. Кадровые перестановки – часть плана председателя совета директоров En+ Грегори Баркера. Его смысл – продемонстрировать независимость компании от Дерипаски.

В конце марта Тверской суд Москвы арестовал основателей группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их обвинили в мошенничестве, растратах и организации преступного сообщества, ущерб следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Арест вызвал цепную реакцию перестановок. В конце июня досрочно подал в отставку гендиректор «Трансконтейнера» (один из ключевых активов группы) Петр Баскаков, возглавлявший компанию 12 лет. На его место был назначен Вячеслав Сараев, выходец из Evraz. Позднее с поста гендиректора «Суммы» ушла Лейла Мамедзаде, вместо нее назначен Александр Хонькин. Главные задачи нового менеджмента – повышение операционной эффективности компании и развитие высоких технологий в активах, говорилось в официальном заявлении компании.

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