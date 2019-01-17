Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Двуглавый «Магнит»
Президентом «Магнита» стал бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг
Структура управления краснодарского ритейлера становится все сложнее
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Слухи о переходе Дюннинга в «Магнит» появились сразу после его ухода из «Ленты»
Максим Стулов / Ведомости
Второй по выручке ритейлер в России «Магнит» объявил о назначении бывшего гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга президентом и членом правления. Пост гендиректора и председателя правления «Магнита» с 2018 г. занимает Ольга Наумова, экс-руководитель сети дискаунтеров «Пятерочка», принадлежащих X5 Retail Group.
Команда топ-менеджмента «Магнита» подотчетна Наумовой как гендиректору и председателю правления, а гендиректор – президенту и совету директоров, отмечается в сообщении «Магнита». Дюннинг сосредоточится на стратегии развития и отношениях с инвесторами, Наумова – на текущем бизнесе группы.
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