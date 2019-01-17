Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Двуглавый «Магнит»

Президентом «Магнита» стал бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг

Структура управления краснодарского ритейлера становится все сложнее
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Второй по выручке ритейлер в России «Магнит» объявил о назначении бывшего гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга президентом и членом правления. Пост гендиректора и председателя правления «Магнита» с 2018 г. занимает Ольга Наумова, экс-руководитель сети дискаунтеров «Пятерочка», принадлежащих X5 Retail Group.

Команда топ-менеджмента «Магнита» подотчетна Наумовой как гендиректору и председателю правления, а гендиректор – президенту и совету директоров, отмечается в сообщении «Магнита». Дюннинг сосредоточится на стратегии развития и отношениях с инвесторами, Наумова – на текущем бизнесе группы.

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Комментарии
Lupus_
00:34 19.01.2019
Интересно, почему вообще этот голландец, после работы в "Ленте", всплыл не где-нибудь в "Лидле" или "Тенгельмане", а снова в российской компании. Обрусел, что-ли?
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