Государство будет контролировать 25% перевалочных зерновых мощностей

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Государство на базе ОЗК, НЗТ и НКХП может создать единого инфраструктурного оператора зернового рынка Евгений Разумный / Ведомости

Банк ВТБ приобретет 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ) у Новороссийского морского торгового порта (НМТП). О подписании обязывающих документов стороны объявили на форуме в Сочи. Разрешение регулирующих органов получено, сделку планируется закрыть во II квартале, сказано в их сообщениях. Пресс-служба ФАС не располагает такой информацией, сообщил ее представитель. Других деталей сделки, как и ее суммы, представители НМТП и ВТБ не раскрыли.

НЗТ в сезоне 2017/18 г. стал крупнейшим зерновым терминалом – через него за границу было отправлено 6,3 млн т, напоминает гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», его выручка в 2017 г. составила 4 млрд руб., чистая прибыль – 2,6 млрд. Исходя из этих данных, директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает стоимость актива в 25–30 млрд руб. Капитализация ближайшего конкурента НЗТ – Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП; 6,1 млн т) на Московской бирже в четверг сократилась до 15,3 млрд руб.