Онлайн-супермаркет «Перекресток» будет конкурировать с Metro Cash & Carry

Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в России ритейлер Х5 Retail Group намерен запустить на базе онлайн-супермаркета «Перекресток» сервис для закупок юрлиц: ресторанов, офисов и др. Об этом говорится в годовом отчете ритейлера. Сроки запуска там не указаны; представитель Х5 пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Онлайн-продажи в «Перекрестке» начались в 2017 г. Сейчас интернет-продажи идут в Москве и Петербурге. За 2018 г. они принесли 0,5% выручки всех супермаркетов Х5, отмечал в мартовском интервью «Ведомостям» главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Выручка всех «Перекрестков» в 2018 г. выросла на 23,5% до 231 млрд руб.

Одним из главных конкурентов за работу с рестораторами и офисами для «Перекрестка» будет немецкая Metro Cash & Carry. На отели, кафе и рестораны приходится 17% выручки Metro в России, сообщала ранее немецкая компания. Она запустила онлайн-магазин, ориентированный прежде всего на офисные закупки, еще пять лет назад. В 2018 г., начав менять подход к российскому бизнесу для восстановления продаж, Metro сосредоточилась в том числе на работе с рестораторами. Для них Metro сделала в торговых центрах специальные «депо». Там складируется продукция, которую чаще всего заказывают такие покупатели: свежая рыба, птица, мясо, фрукты и овощи, товары в большой «профессиональной» упаковке – соусы, молочная продукция, крупы и т. п.

В феврале 2018 г. Metro Cash & Carry открыла на своем российском сайте раздел «Интернет-магазин для дома», который позволяет совершать покупки физическим лицам. Обработкой и доставкой заказов занимается партнер торговой компании – российский стартап Instamart, среди инвесторов которого – первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

X5 рассчитывает, что за 2019 г. доля онлайн-продаж «Перекрестка» достигнет примерно 1,5%, говорил Шехтерман. «Сейчас мы можем осуществлять максимум 3500 заказов в день, в декабре обработали около 3000. В 2019 г. планируем открыть еще два dark store. Хотим, чтобы у нас были возможности доставлять не меньше 7000 заказов в день», – рассказывал он «Ведомостям».

Среди других планов «Перекрестка-онлайн» – расширение ассортимента новыми видами товаров, например кормами для животных, товарами для детей, косметикой и алкоголем, сказано в отчете группы. Также в планах запуск сервиса click-and-collect (заказ онлайн и самовывоз) и экспресс-доставки.

«Перекрестку» запуск онлайн-продаж позволил получить большую часть бюджета потребителей. Так, до запуска интернет-магазина средний клиент супермаркета тратил на него около 6700 руб. в месяц. А клиенты «Перекрестка-онлайн» тратят 11 600 руб. в месяц, свидетельствуют данные отчета Х5: 5600 руб. офлайн и 6000 руб. в интернете.