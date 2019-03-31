«Магнит» за пять дней выкупит с рынка свои акции почти на 700 млн рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перед командой акционеры поставили цель вернуть лидерство на рынке, размер бонусов был привязан к достижению ключевых показателей эффективности Агдрей Гордеев / Ведомости

Вторая по выручке российская розничная сеть – «Магнит» с 1 по 5 апреля выкупит акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. Они пойдут на оплату вознаграждения президента компании Яна Дюннинга, сказано в сообщении ритейлера.

В прошлом году «Магнит» уже выкупал акции с биржи, в том числе для выплат сотрудникам. После того как основатель компании Сергей Галицкий почти весь свой пакет продал банку ВТБ, сеть возглавила экс-гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова. Затем поменялось и остальное руководство «Магнита». Перед командой акционеры поставили цель вернуть лидерство на рынке, размер бонусов был привязан к достижению ключевых показателей эффективности – выручке, сопоставимым продажам и EBITDA.