Бизнес / Торговля и услуги

«Магнит» за пять дней выкупит с рынка свои акции почти на 700 млн рублей

Они пойдут на выплаты президенту компании Яну Дюннингу

Вторая по выручке российская розничная сеть – «Магнит» с 1 по 5 апреля выкупит акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. Они пойдут на оплату вознаграждения президента компании Яна Дюннинга, сказано в сообщении ритейлера.

В прошлом году «Магнит» уже выкупал акции с биржи, в том числе для выплат сотрудникам. После того как основатель компании Сергей Галицкий почти весь свой пакет продал банку ВТБ, сеть возглавила экс-гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова. Затем поменялось и остальное руководство «Магнита». Перед командой акционеры поставили цель вернуть лидерство на рынке, размер бонусов был привязан к достижению ключевых показателей эффективности – выручке, сопоставимым продажам и EBITDA.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике