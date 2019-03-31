«Магнит» за пять дней выкупит с рынка свои акции почти на 700 млн рублей
Они пойдут на выплаты президенту компании Яну Дюннингу
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Перед командой акционеры поставили цель вернуть лидерство на рынке, размер бонусов был привязан к достижению ключевых показателей эффективности
Агдрей Гордеев / Ведомости
Вторая по выручке российская розничная сеть – «Магнит» с 1 по 5 апреля выкупит акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. Они пойдут на оплату вознаграждения президента компании Яна Дюннинга, сказано в сообщении ритейлера.
В прошлом году «Магнит» уже выкупал акции с биржи, в том числе для выплат сотрудникам. После того как основатель компании Сергей Галицкий почти весь свой пакет продал банку ВТБ, сеть возглавила экс-гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова. Затем поменялось и остальное руководство «Магнита». Перед командой акционеры поставили цель вернуть лидерство на рынке, размер бонусов был привязан к достижению ключевых показателей эффективности – выручке, сопоставимым продажам и EBITDA.
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