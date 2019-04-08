«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новинка «Яндекс.Драйва» может перевернуть рынок каршеринга: при выборе маршрута цена фиксируется до поездки Евгений Разумный / Ведомости

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков. При указании пункта назначения до начала поездки приложение рассчитывает цену, которую в итоге заплатит пользователь. Тариф заработал в Москве и Петербурге для части пользователей, со временем им смогут воспользоваться все, говорит Горчаков.

До сих пор «Яндекс.Драйв» работал на поминутном тарифе, цену рассчитывал алгоритм в зависимости от спроса, дорожной ситуации, времени суток и других условий. Этот тариф сохранится для поездок, где заранее нет четкого маршрута, отмечает собеседник «Ведомостей».

В новом тарифе вычислять стоимость поездки также будет алгоритм, исходя из загруженности дорог, времени поездки, поиска парковки по прибытии, спроса в месте назначения и др., говорит представитель «Яндекс.Драйва»: «Если там требуются свободные машины, поездка обойдется дешевле».