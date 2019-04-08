«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
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Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков. При указании пункта назначения до начала поездки приложение рассчитывает цену, которую в итоге заплатит пользователь. Тариф заработал в Москве и Петербурге для части пользователей, со временем им смогут воспользоваться все, говорит Горчаков.
До сих пор «Яндекс.Драйв» работал на поминутном тарифе, цену рассчитывал алгоритм в зависимости от спроса, дорожной ситуации, времени суток и других условий. Этот тариф сохранится для поездок, где заранее нет четкого маршрута, отмечает собеседник «Ведомостей».
В новом тарифе вычислять стоимость поездки также будет алгоритм, исходя из загруженности дорог, времени поездки, поиска парковки по прибытии, спроса в месте назначения и др., говорит представитель «Яндекс.Драйва»: «Если там требуются свободные машины, поездка обойдется дешевле».
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