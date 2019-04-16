Правительство может увеличить компенсацию нефтяникам на 60 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минфин и Минэнерго рассматривают возможность изменить формулу, по которой рассчитывается компенсация нефтеперерабатывающим компаниям за поставку ими топлива на внутренний рынок. Это уменьшит их потери, следует из документов Минэнерго и подтверждают «Ведомостям» два чиновника и собеседник в одной из нефтяных компаний.
По действующему Налоговому кодексу нефтяники за поставку моторных топлив на внутренний рынок должны получать 60% от разницы между экспортной ценой моторных топлив (без учета транспортировки, а также пошлин) и фиксированной ценой в 56 000 руб. за тонну для бензина и 50 000 руб. за тонну для дизтоплива. Сейчас министерства думают увеличить возврат до 75% по бензину и 70% по дизтопливу, при этом снизить фиксированную цену, от которой считается компенсация нефтяным компаниям, до 51 000 и 46 000 руб. за тонну по бензину и дизтопливу соответственно.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}