Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Бюджет доплатит за бензин

Правительство может увеличить компенсацию нефтяникам на 60 млрд рублей

Общая сумма выплаты за поставку ими топлива на внутренний рынок вырастет до 190 млрд рублей в год

Минфин и Минэнерго рассматривают возможность изменить формулу, по которой рассчитывается компенсация нефтеперерабатывающим компаниям за поставку ими топлива на внутренний рынок. Это уменьшит их потери, следует из документов Минэнерго и подтверждают «Ведомостям» два чиновника и собеседник в одной из нефтяных компаний.

По действующему Налоговому кодексу нефтяники за поставку моторных топлив на внутренний рынок должны получать 60% от разницы между экспортной ценой моторных топлив (без учета транспортировки, а также пошлин) и фиксированной ценой в 56 000 руб. за тонну для бензина и 50 000 руб. за тонну для дизтоплива. Сейчас министерства думают увеличить возврат до 75% по бензину и 70% по дизтопливу, при этом снизить фиксированную цену, от которой считается компенсация нефтяным компаниям, до 51 000 и 46 000 руб. за тонну по бензину и дизтопливу соответственно.

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